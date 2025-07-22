AIT：美台就設太空港可能性洽談　未來台北到德州或僅需2.5小時

近年來，美國推動發展太空港計劃，據美國在台協會（AIT）周一（21日）表示，美台正洽談合作可能，一旦成事，台北到侯斯頓（Houston）的飛行時間可望縮短至2.5小時，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。



據侯斯頓旅遊局介紹，太空港計劃是一種全新的運輸模式，其中一種方式是利用大型飛機夾帶太空飛行器升空，飛至開闊海域上空後釋放，太空飛行器再點燃引擎、垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後精準降落於指定機場。

AIT指，若雙方展開合作，初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。（FB@AIT）

AIT在官方Facebook專頁發文表示，目前美國正就太空港（Spaceport）與台灣洽談可能的合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與侯斯頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。侯斯頓的埃林頓菲爾德機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。

美方已與台方相關部門啟動初步交流，以評估此合作的可行性。合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。AIT強調，該合作不僅凸顯台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。