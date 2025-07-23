強化不對稱戰力　台灣計劃明後兩年採購近5萬架無人機

為強化不對稱戰力，據台灣政府電子採購網近日刊載的招標公告，台灣軍方計劃2026及27年採購5類別、共4萬8750架無人機，包括多軸垂直起降、定翼等，滯空時間7分鐘至2.5小時不等。



公告指，國防部軍備局生產製造中心，規劃2026年將採購1萬1270架無人機、2027年採購3萬7480架無人機。無人機共分甲、乙、丙、丁及戊等5式，甲式規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離6公里以上、影像及傳輸距離6公里以上，可額外酬載2.5公斤以上重量並滯空7分鐘，空載（含光學酬載）可飛行、滯空30分鐘以上。

乙式為規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離25公里以上、影像及數據傳輸25公里以上、滿載飛行及滯空時間60分鐘以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）。丙式規格為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離90公里以上、影像及傳輸距離90公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間2小時以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）且航程達180公里以上。

丁式規格為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離30公里以上，影像及傳輸距離30公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間30分鐘以上（滿載為包含光學酬載及2.5公斤額外酬載）且航程達30公里以上。戊式規格為垂直起降定翼型無人機，機體為組合式可拆解收納，起降期間可抗5級風以上，導控距離100公里以上、影像及數據傳輸距離100公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間達2.5小時以上（含光學酬載，且飛行間平均時速大於80公里以上）。

軍備局強調，各型無人機必須於台灣產製組裝，零組件禁用大陸製，同時也應優先採用本土產製零組件，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資廠商等業者參與。