美報告：若台海爆衝突　北京或阻止維修船搶救受損海纜

台灣逾九成網路頻寬依賴海底電纜，被視為「數位生命線」。美國資安公司「記錄未來」（Recorded Future）上周四（17日）發布報告，警告在台海緊張局勢升級的情況下，北京可能效仿南海行動，阻止維修船修復受損海纜，建議相關部門進行全面壓力測試以提升系統韌性。



「記錄未來」旗下Insikt Group發布近30頁報告，題為「地緣政治緊張與有限維修能力下，海纜面臨日益嚴重的威脅」。報告指出，中菲在南海仁愛暗沙、斯卡伯勒淺灘（台灣稱民主礁）及仙賓礁等爭議海域的衝突中，中國海警屢次阻撓菲律賓補給船行動，並干擾其他聲索國及美國等外部勢力的船隻。

報告認為，這些行為顯示，若台海局勢惡化，中方可能採取類似策略，阻止維修船修復台灣周邊受損海纜。2024年至今，波羅的海發生4起涉及8條海纜的損壞事件，台灣周邊則有5起，其中4起與中國或俄羅斯相關船隻有關。這些船隻操作可疑或所有權不透明，難以證實是否為國家主導的蓄意破壞。

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去年波羅的海兩條海底光纖通訊電纜遭到切斷，中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）被列為可疑對象。照片顯示，兩條光纖通訊電纜被切斷的時間點前後，「伊鵬3號」皆正好經過事發海域。（閉路電視畫面）

報告指出，儘管海纜中斷多由意外引起，但拖錨等低技術門檻手段易被用來攻擊關鍵基礎設施，且行為方可否認蓄意破壞。隨著地緣政治緊張加劇，俄羅斯在北大西洋及波羅的海、中國在西太平洋的類似行動可能增加。報告特別提到，中國近年申請多項海纜切割裝置專利，並在海纜部署、擁有及運營中扮演更大角色，增加對使用國的間諜風險。

在中美關係惡化及中國為潛在台海衝突做準備的背景下，北京可能加大針對海纜的物理攻擊與情報收集，影響美國及其盟友的經濟、外交與安全利益。

Insikt Group呼籲公私部門合作，加強海纜基礎設施的即時監控與安全措施，並進行全面壓力測試，以防範「低發生機率但高衝擊」的事件，提升系統韌性，確保台灣及盟友的數位安全。