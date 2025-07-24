漂白水殺菌變殺肺？30歲幼師掃出10顆肺結節　醫籲慎防漂白水毒害

台灣一名年約30歲的幼兒園老師日前接受自費健康檢查，竟意外在低劑量電腦斷層掃描中發現肺部布滿多達十顆毛玻璃狀肺結節，最大一顆甚至超過1公分。這名患者沒有吸菸史，也沒有咳嗽等症狀，結果讓她驚慌不已。



台灣胸腔科權威蘇一峰醫師7月23日於臉書發文分享此案例，指出這名老師雖非肺癌高風險族群，但他詳細詢問病史後發現，患者因職業關係，經常使用漂白水進行清潔與消毒工作。

蘇一峰研判，這些肺部結節很可能是由長期吸入漂白水所導致的「化學性肺炎」，並非惡性腫瘤。他為患者開立適當藥物，並提醒她須避免吸入漂白水氣體。經過一年追蹤，患者肺部十顆結節已全數消失。

肺部布滿毛玻璃結節。（臉書@蘇一峰）

「沒抽菸、不咳嗽，卻在健檢發現十顆肺結節！」蘇一峰在文中寫道，並強調即使日常生活中不抽菸，也可能因長期吸入特定化學氣體造成肺部慢性發炎或假性結節。他提醒民眾，在使用漂白水進行清潔消毒時，應注意通風，避免直接吸入。

該貼文引起網民廣泛討論與回響，不少人留言表示曾有類似經驗。「我之前也是，漂白水嗆一個，咳嗽咳了好久」、「謝謝蘇醫師的分享，常用漂白水消毒的真的要注意」、「完蛋了！我做家事時也會稀釋漂白水」，紛紛感嘆日常生活潛藏的健康風險。