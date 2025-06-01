國企同事全都在辦公室吸煙！上司竟勸乾脆一起抽　男子這樣做絕了

河北省保定市一名男子不滿辦公室同事全部都在吸煙。



他長期在二手煙的環境工作，忍無可忍，乾脆戴防毒面具上班，引發話題。

王海辦公室的同事全部都在吸煙，他忍無可忍乾脆戴防毒面具上班，引發話題。（新京報）

《新京報》報導，這名男子王海表示：

我已經忍了1年多，他們根本不管我的感受。

他指出：

普通口罩根本擋不住煙味，最後我戴上了防毒面具，裡面的濾棉兩週就得換一次，拿出來時全是黃的。

王海工作的地方是一家國企，明文規定禁止室內吸煙，設有吸煙區，但實際執行形同虛設，他無奈表示：

連我上司都笑著說，「你要不就學著抽吧，打不過就加入」，真是讓人哭笑不得。

而王海的堅持最終獲得改變，辦公室一名新調來的女同事，也難忍二手煙，翻出公司手冊中的禁煙條款，並明確告知違規將會投訴，才讓吸煙同事收斂一些。

報導指出，對抗二手煙的還有浙江省杭州市女子菲菲（化名），她於3月因當眾制止餐館顧客抽煙，引發網絡關注，她回憶當晚情形：

我走過去跟對方說店裡不能抽煙，他們還說「那你別出來吃飯」。

她氣憤地說：「我不明白，為什麼我吃頓飯還得被迫吸煙？」

北京豐台區某火鍋店內顧客在包廂內抽煙。（資料圖片，新京報）

2025年3月，廣東東莞無煙醫院的標誌旁不斷有人在吸煙。（新京報）

報導引述世界衛生組織資料，二手煙含有超過7千種化學物質，其中至少69種是已知致癌物，長期暴露在二手煙中，罹患肺癌、心臟病、中風等風險大幅增加。

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