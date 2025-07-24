台代表世大運跆拳道團體賽奪銀遭陸方搶賀電　賴清德：嚴厲譴責

德國萊茵-魯爾舉行世界大學運動會，中華台北跆拳道代表隊表現亮眼，於周三（23日）男子團體賽奪下銀牌。然而奪牌後，兩名來自中國大學生體育協會的大陸人員企圖搶奪頒發給選手的部長賀電，還要求撤下青天白日滿地紅旗，雙方發生推擠衝突，引發輿論關注。周四（24日），台灣總統賴清德表示，對於這樣違背運動家精神，也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，必須表達嚴厲譴責。



據台媒報道，當時頒獎典禮後，台灣體育署競技組組長藍坤田在混合採訪區旁準備代教育部長鄭英耀頒發賀電給奪牌選手，卻遭到兩名中國大學生體育協會人員試圖搶奪，並大喊「你們違反大會規定」。在現場媒體與體育署人員圍成人牆阻擋下，二人並未能得逞，但雙方仍發生推擠衝突。

頒獎典禮後，台灣體育署競技組組長藍坤田在混合採訪區旁準備代教育部長鄭英耀頒發賀電給奪牌選手。（FB）

兩名中國大學生體育協會人員試圖搶奪。（FB）

事後，台灣體育署長鄭世忠表示強烈不滿，強調賀電頒發地點並不違反國際大學體育總會的規範，痛批對方行徑野蠻、毫無底線。據指，這已非雙方首次衝突，早在周一（21日），中華台北在乒乓球男團擊敗大陸奪金後，陸方就抗議「台灣加油」口號違規。隨後在羽毛球混合團體頒獎時，陸方人員也曾試圖搶走台灣賀電，並要求德國埃森市府撤下台方物理治療站的青天白日滿地紅旗。後來市長為此向台方道歉。

鄭世忠怒斥，德國是民主自由國家，頒發賀電與喊「台灣加油」，是支持選手、不是奧委會模式範圍，又透露當時旁觀的法國代表隊也高聲大喊「Taiwan」，展現支持。

在台灣，賴清德周四也就事件表示，世界大學運動會的核心價值是開放、包容與和平，來自全球的頂尖大學運動員齊聚一堂，以運動會友、切磋，也以跨越語言、國界與勝負的態度展現青春與實力，促進彼此的相互了解。對於事件中這樣違背運動家精神，也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，必須表達嚴厲譴責。