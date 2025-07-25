桃園機場突現兩機｢對峙｣場面　香港航空否認滑錯道　矛頭指向塔台

桃園國際機場7月25日上午驚傳飛安虛驚事件。一架香港航空班機與海南航空班機在滑行道上出現「機頭對機頭」的狀況，所幸最終由地勤拖車協助將香港航空航機倒退脫離，未釀事故。香港航空澄清，班機全程依照塔台指令操作，並未滑錯滑行道。



台媒《ETtoday新聞雲》報道，涉事航班為香港航空HX252由香港飛抵桃園，以及海南航空HU7987自北京飛桃園。根據北跑道觀景台即時影像畫面顯示，兩機自上午11時15分起於滑行道上呈現「對峙」狀態，直到11時35分，香港航空航機才由拖車協助倒退離開滑行道。

桃園機場發生兩架班機在滑行道上「頭對頭」的情況。（ETtoday）

對於外界質疑香港航空是否滑錯道，香港航空發出聲明否認此說法，稱HX252航班降落後全程遵從塔台控制指令滑行，後續依據新指令由拖車協助移至指定停機位，航班正常執行，強調香港航空一向將乘客與機組人員的安全放在首位，將會全力配合相關機構的調查。

香港航空航班最後被車輛拖離滑行道。（ETtoday）

台灣民航局則說明，7月25日上午11時10分，海南航空HU7987與香港航空HX252分別自05R跑道與05L跑道落地後滑行進入機坪。海南航空按塔台指示由P滑行道滑至北機坪D9機坪，香港航空則應由P滑行道滑至D1機坪，惟塔台地面席疑似誤將目的機坪指示為A1，導致香港航空自P9滑行道左轉進入P滑行道，與正在滑行的海南航空出現「兩機對頭」情況。

事件未造成人員傷亡與設備損毀，詳細情況仍待民航局與相關單位進一步調查釐清。