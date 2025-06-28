旅遊冷知識｜少1個人登機就無法起飛？曝飛機行李不能留貨艙理由

前日系航空空服員かくまるめぐみ在日媒「Trilltrill」寫文分享，有些搭機旅客或許曾經歷過這樣的狀況：明明登機完成，卻遲遲未見飛機起飛。



這類延誤常見原因包括機場繁忙或天候不佳，但有時候，背後的理由竟與「消失的旅客」有關，甚至牽涉飛航安全的關鍵作業。

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文中分享了作者在早班國內線航班中的經驗。當時所有乘客幾乎都已就座，唯獨一位旅客遲遲未現身，整個機艙籠罩在焦躁與緊張的氣氛中。直到機長透過內部通話通知，這位旅客雖然已完成報到，卻未能登機，必須中止其登機程序，這時機組員必須進行一項重要的作業：將該名旅客的託運行李從貨艙卸下。

或許有人會疑問：「人沒上機，那載著行李出發又會怎樣呢？」但航空規定相當嚴格，原因正是為了預防最壞的情況發生。若行李內藏有爆炸品，而乘客故意未登機，便可能釀成飛安的重大危機。因此，只要發現旅客未登機，但託運行李已上機，航空公司都必須將該行李卸下確認無虞，儘管因此影響準時起飛，也絕不能妥協。

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此外，乘客未登機也會影響飛機起飛前的重量計算與平衡設定，飛行員需即時重新計算機體重量、重心、跑道的長度和風向風速等，確保飛行安全。這一切看不見的繁複作業，正是為了讓所有乘客安心飛行。若民眾臨時無法登機，也應主動告知航空公司，以便儘早處理行李與人數落差，避免造成全體乘客不必要的延誤。

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