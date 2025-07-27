台灣大罷免｜823第二輪再戰！雞排妹鄭家純失敗不氣餒曬高鐵車票
撰文：聯合新聞網
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昨日（26）為首波台灣大罷免投票日，第二波為8月23日投票，有7名立委將接受挑戰，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、南投縣馬文君、游顥。對此，雞排妹鄭家純也曬出高鐵車票，提醒民眾8月23日高鐵車票已經可以購買。
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鄭家純在FB曬出一張高鐵車票，可以發現她已經買好台北回台中的高鐵車票，直言：
「車票買好了，823投票超人們記得買高鐵票，823當天的票可以買囉！」
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貼文一出後，不少網友都表示：
「823我也要回豐原投票」
「823全台都能投」
「台中這次真的好多外地回來台灣投票，我看到了！感謝境外勢力的支持」
「歡迎回來～同鄉人」
「謝謝家純繼續守護台灣」
「8/23一起加油」。
中選會7月2日通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘罷免案，一共7名立委，投票日則訂於8月23日。
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