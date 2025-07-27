台灣大罷免大失敗　外媒睇法一文看清　賴清德未來施政恐更艱難

台灣726罷免投票24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未過，外媒分析，民進黨失去重掌立法院多數席次的機會，也顯示出民進黨未能成功化解朝野對立，錯過打破立院僵局的機會。



根據美聯社報導，罷免案遭到否決，代表民進黨無法藉此重奪國會主導權，部分支持者對此感到失落。若8月23日的第二波罷免投票結果仍不利民進黨，預料賴清德政府在2028年大選前，將持續面對立法院的強勢掣肘。

台灣726罷免投票24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未過。（Reuters）

彭博新聞指出，此次罷免案中，多數選民投下「不同意」，讓在野陣營順利守住過半席次，對賴清德所屬的民進黨而言，是一項政治上的挫敗。報導也分析，在預算審查、國防政策等重大議題上，朝野對峙恐將延續。

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法新社則指出，台灣選民此次投票選擇挺國民黨立委，對民進黨奪回國會主導權的期待造成重擊。台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）分析，這顯示2024年選出的立委，仍獲得選民支持。

路透社則報導，罷免案的失利對民進黨來說是一記打擊，不僅喪失重塑國會結構的機會，也無法藉此改變立院目前朝小野大的局勢。儘管民進黨去年順利贏得總統選舉，但未能保住國會多數，讓在野陣營近年來屢次主導通過執政黨反對的法案，並凍結相關預算。

賴政府未來恐面臨在野勢力持續杯葛，包括國防預算遭刪減或凍結、人事案遭否決等挑戰，施政之路將更為艱困。（FB@賴清德）

日本共同社也指出，這場由公民團體發起、意圖改變國會對立的大規模罷免行動，是台灣史上第一次，但最終失敗。民進黨原期盼能透過補選在關鍵選區至少奪下6席、拿回國會主導權。儘管第二波罷免仍將於8月23日登場，但國會局勢已難動搖。

賴政府未來恐面臨在野勢力持續杯葛，包括國防預算遭刪減或凍結、人事案遭否決等挑戰，施政之路將更為艱困。

柯建銘鞠躬道歉。（ETtoady授權使用／攝影中心攝）

全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（ETtoady授權使用／記者林敬旻攝）

國民黨中央大罷免投票後記者會。（ETtoady授權使用／記者徐文彬攝）

國民黨中央大罷免投票後記者會。（ETtoady授權使用／記者徐文彬攝）

726大罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（ETtoady授權使用／記者湯興漢攝）

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