台灣大罷免結果│館長直播高呼｢民進黨die｣　宣布赴深圳澳門搞生意

全台大罷免結果25：0，民進黨慘敗，24名國民黨立委、新竹市長高虹安全都保住位置。對此，台灣網紅館長（陳之漢）重大宣布「離開台灣」，這次不是到上海，而是飛到澳門、深圳！



昨日（26）罷免開票時，館長開直播一起見證結果，看到不同意票數更多後，他甚至一度興奮比出割喉手勢，大喊「民進黨 die」（民進黨死），整個笑容藏都藏不住，還喊話民進黨：

「老子一定讓你體驗土城看守所的生活。」



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而館長也宣布離開台灣，今天將飛到澳門！館長坦言，26號投票隔天，他就要去澳門、深圳談生意，也會去看當地景點；而他似乎有意將生意插旗至中國大陸，直言：

「如果可以在澳門設公司那應該蠻囂張的。」



事實上，館長6月就到上海旅遊，直播破20萬人同時上線觀看，而他也對中國大陸街景、設施不停大讚，連滿嘴髒話都收斂，期間被路人問到：「你是哪國人？」時，他一度尷尬笑了出來。

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