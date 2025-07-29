大罷免失敗影響台美關係？美學者：須持續深化互信

7月26日的台灣「大罷免」投票，以民進黨的「大失敗」告終：24席立委與新竹市長高虹安的罷免案全數未過，結果超出不少觀察家預料。美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）認為，此結果不至於影響台美間的互動，然而雙方須持續深化互信。另有學者指出，如果在野黨對國防預算採取溫和做法，將與美國政策一致，但若採「焦土政策」杯葛軍費，則難免讓美方產生疑慮。



國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

史丹福大學智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立向中央社表示，政治分化不可避免會產生衝突，在野黨提出的一些法案讓部分選民反感。但另一方面，賴清德政府得設法與在野黨妥協，否則若在野黨擋預算案或拒絕總統提名的大法官人選，代價高昂。

他又認為，台灣選民在是次罷免中用合法合憲方式表達意見，對民主來說有正面意涵。結果顯示台灣民眾在中國議題上非極端對立，無法簡單劃分為「親中」或「反中」。至於罷免結果是否會影響台美關係，他認為不至於影響台美互動本質，更重要的是雙方持續深化互信，兩位總統都剛上任沒有太久，這方面工作仍有推進空間。

另一方面，外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）表示，罷免結果牽動台灣國防預算未來走向。美國總統特朗普（Donald Trump）曾公開指，台灣國防預算應佔台灣國內生產總值（GDP）的10%，而賴清德推動讓國防預算達3%，若遭遇阻撓，外界恐會認為台灣未認真看待自我防衛，台美關係遭嚴重損害。

全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（ETtoday）

塞克斯又指，去年1月賴清德當選後，許多大陸學者試圖弱化當選的正當性，若民進黨在立法院取得多數席次，北京可能會重新檢視這些假設性說詞，而現在大陸觀察家可能會推論台灣選民傾向維持分立政府，北京對台脅迫和削弱賴政府行動可能會加劇。因此，賴必須做出調整，向選民證明他願意且能夠與反對黨合作，以應對台灣面臨的重大挑戰。台灣的安全將取決於政府和國民黨能否找到共識。

此外，長期研究台灣及兩岸議題的賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學（Thomas Shattuck）不認為罷免結果會對台美關係產生太大影響，而是維持現狀。特朗普政府很可能會繼續向台灣施壓，要求增加國防支出，但在立法院缺乏多數席次下，執政黨要做到這一點將更為困難。

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（Raymond Kuo）則指出，大罷免對美台關係會帶來什麼影響，大部分要看在野黨如何解讀這次結果。國民黨宣稱罷免失敗凸顯了他們所擁有的民主正當性，但對台灣選舉有深入研究的中研院副研究員鮑彤（Nathan Batto）提到，罷免行動本身也迫使在野黨在立法院中調整政策與言辭，採更為溫和的路線。而考量到台灣明年將展開地方選舉，外界可預期在野黨採取類似的溫和作風。

不過郭泓均指出，在野黨也可能會採取「焦土政策」，進一步杯葛民進黨政府，那麼除非賴清德政府在其他重要政策上做出讓步，否則預期台灣國防預算仍將維持在GDP3%以下，更可能被迫暫停「國造潛艦」等軍事計劃，以便把資源優先投入其他有助於強化不對稱戰力的領域。無論如何，這都會讓台灣更難向美國表明正認真看待自身安全，也難免會讓美方對台灣的自衛態度與承諾產生疑慮。