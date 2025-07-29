英媒：特朗普拒賴清德過境紐約　佩洛西警告「危險信號」

英國媒體7月28日報道，美國總統特朗普政府因應中國施壓，拒絕允許賴清德過境紐約，引發外界關注美台關係走向。對此，美國國務院回應表示，台灣並未宣布賴清德將要出訪，美方不對假設性問題置評。國務院強調，美國對台政策未變，台灣領導人過境安排一向符合美國長期政策。



針對英媒報道內容，美國國務院一位發言人以背景方式向台媒《中央社》提供四點回應：第一、台灣並未宣布賴清德將要出訪，因此不對假設性問題發表評論；第二、台灣高層官員過境美國，與美國長期政策與作法一致，這一點並無改變；第三、美國仍遵循其一中政策，該政策依據《台灣關係法》、美中三公報以及對台六項保證；第四、美國致力於維護台海和平與穩定。

台灣總統府發言人郭雅慧則在7月28日表示，考量近期南部風災的災後復原、美台對等關稅磋商以及區域情勢發展，賴清德近期並無出訪規劃。

2019年11月，賴清德訪美替蔡英文助選。（賴清德臉書）

台媒《中時新聞網》則報道，美國聯邦眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）7月28日透過臉書與X平台發文，對特朗普政府拒絕賴清德過境紐約表達不滿。她指出，特朗普拒絕賴清德訪問紐約的決定，發出了一個危險的信號：在台灣問題上，美國可能會被脅迫而沉默。

佩洛西強調，數十年來，美國國會兩黨一直根據《台灣關係法》支持台灣民主，這不僅符合全球與區域安全利益，也符合美國的經濟與道德價值。「我們與台灣的關係符合全球和區域安全利益；透過促進台海的貿易，符合我們的經濟利益；透過支持民主而非專制，符合我們的道德利益。」

佩洛西進一步批評，「在特朗普政府阻止台灣民選總統訪問紐約的外交訪問中，中國大陸領導人習近平再次取得了對美國價值觀、安全和經濟的勝利」，並稱「讓我們祈禱，特朗普總統拒絕在紐約的停留，並不意味著美國對台政策發生了危險的變化」。