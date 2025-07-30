英媒：特朗普習近平通話後　台防長顧立雄6月赴美會談突遭取消

英媒7月30日報道，美國取消了原定6月舉行的台灣防長顧立雄與美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）的會談。



據報道，台灣防長顧立雄原定於6月訪問華盛頓，與包括美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在內的五角大廈高層舉行會議，但在6月初特朗普與習近平通話後，美方突然取消會晤，引發外界猜測特朗普可能屈服於北京壓力。

顧立雄。（中時新聞網）

據報道，美方稱由於美國對伊朗發動打擊行動，此時會面時機並不合適。英媒引述知情人士指出，有部分美國官員擔心，如果允許台灣防長訪美，將削弱美中貿易談判，並損害特朗普爭取舉行習近平和特朗普會面的努力。

路透評論指，這項舉動顯示外界對特朗普在支持台灣方面有所顧慮，擔心此舉可能損害美中關係。

此前有外媒報道，美國總統特朗普政府拒絕允許賴清德過境紐約，引發外界關注美台關係走向。對此，美國國務院回應表示，台灣並未宣布賴清德將要出訪，美方不對假設性問題置評。

美國國務院強調，美國對台政策未變，台灣領導人過境安排一向符合美國長期政策。