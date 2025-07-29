台灣大罷免失敗　小笠原欣幸：國民黨強動員、「藍白合」有效？

7月26日台灣「大罷免」失敗後，各界持續探討背後原因。此前，研究台灣政治30年的日籍學者、台灣清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸曾表示，民進黨希望成功罷免10席以上、至少要達成6席，否則面對補選將非常不利。而如果這場罷免最終未能改變台灣立法院的「朝小野大」結構，民進黨所主張的「抗中保台」路線將面臨重挫。



投票結果出爐當天，小笠原欣幸在接受《產經新聞》專訪時提到，這場選舉證明民進黨始於2014年「太陽花學運」的10年優勢已經終結，更將影響2026年的九合一選舉、甚至2028年的總統大選。28日當晚，小笠原於臉書（Facebook）發表最新觀察，從選票結構的視角，分析這次「大罷免」為何是以失敗告終。《香港01》翻譯編輯如下，供讀者參考。



不同意罷免等於支持國民黨？

小笠原表示，為分析罷免投票的結果，自己整理了這次24個選區（意指面臨罷免投票的24席國民黨立委）的宏觀數據。

在投票數上，這次的選舉人數共有6,799,977人，投下罷免同意票的有1,614,772人（42.5%），投下反對票的則有2,181,474人（57.5%）。整體投票率為56.1%，結果則是反罷免方以壓倒性優勢勝出。

而在這24個選區中，共有7位候選人的催票率（得票數／應投票人數）超過選舉人數的四分之一（25%），達到罷免門檻，由高到低依序是：台北市第3選區的王鴻薇（27.9%）、新北市第7選區的葉元之（27.4%）、台北市第7選區的徐巧芯（27.1%）、台中市第6選區的羅廷瑋（26.7%）、花蓮縣的傅崐萁（25.6%）、新竹市的鄭正鈐（25.2%）、台北市第4選區的李彥秀（25.2%）。

小笠原指出，早在投票前，這7位候選人就被台灣媒體多次點名是「危險名單」，也就是極可能被罷免成功。而從這7人的最終同意票都超過罷免門檻來看，外界的事前預測也不算完全錯誤，只是最終不同意票數多過了同意票。

小笠原再指出，如果分別計算單一候選人的同意票、不同意票比例，再以同意票比例進行排序，就會發現這次所有罷免案的不同意票，全都超過了同意票。而其中差距最驚險的幾位，依序是新北市第7選區的葉元之（不同意51.37%／同意48.63%）、台北市第3選區的王鴻薇（53.03%－46.97%）、台中市第6選區的羅廷瑋（53.87%－46.13%）、台北市第7選區的徐巧芯（54.62%－45.38%）。排序越靠後，就代表罷免方在該區的政治訴求，越不能夠有效擴散。

小笠原表示，雖說支持或反對罷免，並不能直接等同支持民進黨或在野黨（國民黨與民眾黨），但兩者的重疊程度其實相當高。而這次投票結果又顯示，在野黨確實獲得較高支持，那麼是否可以推論，這24個選區的朝野勢力對比，正在向在野黨一方傾斜？

28日當晚，小笠原於臉書（Facebook）發表最新觀察，從選票結構的視角，分析這次「大罷免」為何是以失敗告終。圖為這次整體的同意票、不同意票比例。（Facebook@Yoshiyuki Ogasawara ）

與2024年立委選舉比較

小笠原指出，要知道這個問題的答案，可以回顧2024年的立委選舉進行比較。

綜觀這24個選區的2024年政黨得票數與得票率，民進黨（包含台北市第6選區的苗博雅、桃園市第6選區的趙正宇）整體獲得了1,937,022票（40.3%），國民黨獲得2,333,894票（48.6%），民眾黨及其他（含各派無黨籍）獲得530,919票（11.1%）。而到了2025年，這24個選區的罷免同意票與不同意票比例，分別是42.5%與57.5%。兩相對照可以發現，這次同意罷免的比例（42.5%），與2024去年投給泛民進黨候選人的比例（40.3%）相比，上升了2.2個百分點。

小笠原表示，要怎麼解讀這個數字，其實相當微妙。畢竟在國民黨相對有優勢的選區，即便民進黨的支持度成長不高，也可以算是進步。另一方面，「民眾黨及其他」本身，其實還包括與民進黨競爭台北市第4選區的基進黨候選人，以及環保運動出身的基隆市無黨籍候選人等。

因此整體來說，單就2024年立委選舉與2025年罷免投票來比，這24個選區的朝野結構其實變化不大。雖說罷免方這次失敗了，但在這24個選區中，執政黨（意指民進黨）的支持度其實並沒有下降，反而還稍有成長，這點值得留意。

28日當晚，小笠原於臉書（Facebook）發表最新觀察，從選票結構的視角，分析這次「大罷免」為何是以失敗告終。圖為這次24個選區罷免的同意票、不同意票比例，以及與2024年立委選舉的對照。（Facebook@Yoshiyuki Ogasawara ）

接著是全體選民的流向。小笠原表示，除了有效票的變化，還必須留意棄權票與廢票的消長。

首先是投票率。在2024年選舉中，這24個選區的投票率是72.7%，到了2025年的罷免投票則是56.1%，下降16.6%。不過小笠原表示，罷免投票率低於總統大選與立委選舉投票率，其實是正常現象，因為中間選民對於罷免投票的關注度本來就不高。

接著是選票的「良率」（歩留り率），也就是在2024年投給民進黨、國民黨候選人的選民，這次又有多少比例投下同意票或不同意票。

小笠原指出，在2024年選舉中，泛民進黨候選人的得票是1,937,022票（占全體選舉人28.7%），國民黨候選人的得票是2,333,894票（34.6%），「民眾黨及其他」得票530,919票（7.9%），棄權與廢票則有1,944,803票（28.8%）。到了2025年的罷免投票，同意票共1,614,772票（占全體選舉人23.7%），不同意票共2,181,474票（32.1%），棄權與廢票則有3,003,731票（44.2%）。

兩相對比可以發現，在2024年投給民進黨候選人的選民中，有82.7%在這次投下了同意票。小笠原指出，這已經是相當高的「良率」，卻還是比不過國民黨：在2024年投給國民黨候選人的選民中，這次有高達92.7%在罷免中投下反對票，其「良率」顯然又更高。

不過小笠原也指出，這種計算方式無法反映「民眾黨及其他」的選票流向。如果只是機械性地把國民黨與「民眾黨及其他」加總合計，不同意票的「良率」就是75.6%，但這其實不準確，可是在2024年的立委選舉中，各選區的無黨籍候選人參選情況不一，也實在難以推測整體動向。

28日當晚，小笠原於臉書（Facebook）發表最新觀察，從選票結構的視角，分析這次「大罷免」為何是以失敗告終。圖為這次24個選區罷免的同意票、不同意票，以及與2024年總統大選的比較。（Facebook@Yoshiyuki Ogasawara ）

反罷免的動員力更強

因此小笠原表示，自己針對這24個選區，會結合2024年的台灣總統大選得票來建立模型，以推測賴清德、侯友宜、柯文哲的選票，如何在這次的罷免投票發生流轉。

首先，小笠原基於兩大事實前提：民眾黨支持率在2024年1月大選後減半；賴清德的選後支持率來到45%以上、高於大選得票率（40%），來假設2024年柯文哲26%得票率背後的三大組成：第一，「死忠柯粉」占5成（日文：5割），第二，曾在2024年投給柯文哲，但之後轉為支持賴政府的占2成；第三，對政治失去興趣的占剩下3成。

在這個背景下，小笠原指出，2024年投給柯文哲的選民中，有7成可能參與這次罷免投票。而假設其投票率與兩大黨支持者的投票率相同，就可以得出以下兩個方程式：

1.賴清德得票數×投票率ｘ＋柯文哲得票數×20%×投票率ｘ＝1,614,772（同意票）

2.侯友宜得票數×投票率ｙ＋柯文哲得票數×50%×投票率ｙ＝2,181,474（不同意票）

計算之後得出結果，ｘ=77.80%，ｙ=85.68%。

也就是說，這次罷免方動員了2024年投給賴清德的選民，以及同年投給柯文哲的2成選民，最後這群人中共有77.8%選擇出來投同意票；反罷方則動員了2024年投給侯友宜的選民，以及投給柯文哲的50%選民，最後共有85.68%的人願意出來投不同意票。小笠原補充，關於2024年柯文哲的26%得票流向，當然可以有不同假設，不過結果應該不至於會逆轉。

而以公民團體為首的罷免方，能夠動員出賴清德77.8%的支持者參與投票，小笠原表示實屬不易，但國民黨的反撲明顯更強：動員了侯友宜85.68%的支持者出來投票，這個比例更加驚人。小笠原指出，這些數字證明了，反罷免一方的動員力更強，自己原本預期這種勢頭要到背水一戰的補選才會出現，沒想到會在罷免投票階段提前爆發。

最後小笠原補充，如果將2024年總統大選與2025年罷免投票相比，賴清德2024年在這24個選區的得票率是35.7%，2025年這24個選區的罷免同意票則有42.5%。如前所述，這24個選區都是國民黨相對優勢的區域，罷免方這次雖然輸了，但與2024年總統大選相比，2025年的罷免同意票比例確實有上升。小笠原表示，從國民黨的角度來看，這或許是「藍白合」有效的證明，不過兩場選舉的性質不同、投票率也不一樣，也不宜過度解讀。