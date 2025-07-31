雪糕店員工消毒水當食水供客　4人不適送院　台中食安處勒令停業

雪糕連鎖店酷聖石（ColdStone）位於台中市某分店發生食安事件，有店員誤將消毒用的「次氯酸水」當成飲用水讓消費者飲用，4人不適送院。台中市衛生局食安處已勒令停業。



台灣傳媒報道，一名男顧客帶同兒子到店食雪糕，但他飲用店員送上的水後感到喉嚨刺痛、呼吸不適，立即當場大喊「店員，水有問題！」。店內另一對情侶同樣飲水後出現不適。店員上前了解時，也倒出水壺內的水，飲用後同樣出現異狀。事件中共3名顧客、1名店員送院治療觀察。

雪糕連鎖店酷聖石（ColdStone）有店員誤將消毒用的「次氯酸水」當成飲用水讓消費者飲用，4人不適送院。（酷聖石官網）

有事主表示，誤飲次氯酸水後，當下感覺喉嚨強烈不適、呼吸急促，雖然沒有到洗胃的嚴重性，但事後有吞嚥疼痛、喉嚨腫脹等症狀，醫院診斷為腐蝕性鹼類、鹼性食物意外中毒，至今尚未康復。他提及，雖然店家有道歉，但只說是「誤飲」，至今未明確說明發生疏失的原因。他已向消保官提出投訴。

涉事女店員飲用後亦出現不適、噁心想吐的情況，院方同樣緊急處置，檢查口腔、食道黏膜等並未發現破損，接受治療後已出院。

酷聖石有多款雪糕。（酷聖石官網）

酷聖石總公司回應稱，經了解，為個別分店員工疏忽失誤，公司已主動關心及慰問顧客，持續提供必要協助，並強調公司標準作業程序（SOP）並無問題，將對涉事員工展開調查，釐清事發原因。

台中市政府食安處稱，已派員前往調查，釐清顧客到底是誤飲消毒用的次氯酸水，或是稀釋過的漂白水，若業者涉疏忽失誤將進一步追究責任。