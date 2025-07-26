深圳3人圖進補食羊胎盤反覆發燒、體重下降　確診感染布魯氏菌

內媒《第一現場》報道，深圳市民張女士與姐姐、姐夫一起喝了羊湯、吃了羊胎盤。隨後張女士發現自己時不時就發燒，短期內體重掉了10斤（5kg），在醫院被檢查出布魯氏菌陽性，而姐姐姐夫也不幸感染。



醫生提醒這種病菌的傳染源主要是豬牛羊。（深圳衛視）

近日深圳一名市民張女士跟姐姐、姐夫一起喝了羊湯，吃了羊胎盤。張女士先是沒胃口，後面時不時就發燒，短期內體重掉了10斤。到醫院檢查後，醫生緊急為張女士做了布魯氏菌病抗體檢測，血培養與抗體檢測結果雙雙顯示布魯氏菌陽性。

感染科團隊立即調整方案，加用利福平，給予利福平聯合多西環素規範治療。張女士很快退燒，食慾恢復。而張女士的姐姐、姐夫也有同樣的症狀，隨後確診感染了布魯氏菌，經中山大學八院感染科系統診療，好轉出院。

布魯氏菌陽性。（中山大學附屬第八醫院公眾號）

布魯氏菌陽性。（中山大學附屬第八醫院公眾號）

布魯氏菌病（Brucellosis，簡稱布病）又稱「波狀熱」 。潛伏期一般為 1～4周，平均為2周。以寒顫、發熱、多汗、乏力、肌肉關節疼痛等為主要表現。發熱多發生在午後或夜間，體溫下降時可出現大汗。

在此期間若未能得到規範有效治療，在數天至2周無熱期後可再次出現發熱表現，呈現出「波狀熱」。隨着病情進展，可出現骨關節、神經系統、泌尿生殖系統損害等併發症。嚴重者可能患致命腦脊髓膜炎或心內膜炎。

醫生提醒這種病菌的傳染源主要是豬牛羊。（深圳衛視）

中山大學附屬第八醫院感染性疾病科主任表示，這種病菌的傳染源主要是豬牛羊，通過食用或者接觸被污染且未煮熟的牛羊肉、奶製品等感染。

患者一般會出現長期反覆發熱、夜間盜汗、乏力、關節肌肉疼痛等，極易被誤診為感冒、風濕熱等疾病。醫生提醒民眾一定要煮熟這些食物再食用，在屠宰牛羊的時候，要帶好手套、口罩，做好防護。