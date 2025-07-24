山姆肉鬆包配料表未標明轉基因成分惹議　客服：字數限制寫不下了

近日，山姆會員超市因「MM芥味籽肉鬆麵包」新配方未在實體包裝顯示完整配料表，引發消費者質疑。有內地網友在社交平台反映，該產品配料表需通過山姆App掃碼查看，發現新增「轉基因大豆油」成分，懷疑山姆故意提高消費者獲取信息的門檻，隱瞞轉基因成分。



「MM芥味籽肉鬆麵包」新配方未在實體包裝顯示完整配料表，引發消費者質疑。（網上圖片）

7月23日，內媒以消費者身份聯繫山姆，客服表示，散裝產品因標籤字符限制，無法完整打印配料表，採用貨架標示結合App掃碼方式，確保線上線下均可獲取信息。對於「MM芥味籽肉鬆麵包」，客服確認其沙拉醬和肉鬆使用轉基因大豆油，但強調符合國家法規。

廣東法制盛邦律師事務所楊娟律師表示，根據《散裝食品衛生管理規範》，散裝食品標籤可簡化，但若完全依賴二維碼展示配料，可能影響不擅長線上操作的消費者（如老年人）獲取信息，涉嫌違反《消費者權益保護法》知情權規定。企業應在銷售現場完整展示配料表，否則可能構成「故意隱瞞」。

關於轉基因標示，楊娟指出，根據《農業轉基因生物標識管理辦法》，若直接使用轉基因大豆油，需顯著標示「轉基因大豆油」或「加工原料為轉基因大豆」。若成品不含轉基因成分可豁免，但不適用於直接使用轉基因原料的食品。新規《關於加強食用植物油標識管理的公告》要求轉基因食用油在標籤顯著位置標示。四川省市場監管局也明確，散裝食品需在備注欄顯著標示轉基因成分。

作為沃爾瑪旗下高端超市，山姆以高品質著稱，但近期因選品問題屢陷爭議。此前，山姆上架好麗友、衛龍等常見品牌，下架蛋黃酥等獨家爆品，引發會員質疑其定位。相關話題登上熱搜後，山姆下架部分產品，7月23日，衛龍牛肝菌魔芋、溜溜梅等已重新上架App。