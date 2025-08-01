英國前首相約翰遜將訪台參加安全論壇　與台灣政府高層會晤

「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」將於8月5日舉行，據中央社1日報道，英國消息人士透露，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）將應邀出席並發表演說，期間將與台灣政府高層會晤。這是約翰遜首次訪台，台灣為其亞洲行的一站，行程亦包括中國大陸。



由遠景基金會主辦的凱達格蘭論壇，邀請加拿大前國防部長肯尼（Jason Kenney）等人與談。台外交部近日於Facebook預告將有「神秘嘉賓」，據悉即為約翰遜。約翰遜曾任倫敦市長、外相及首相（2019-2022），任內自稱「親華派」，推動英中經貿合作，包括恢復英中經濟財金對話（EFD）及英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）。然而，受中英關係因香港問題惡化影響，EFD及JETCO自2018、2019年起中斷，直至2024年7月英國工黨政府上台後於2025年1月恢復。

約翰遜任內，英國於2021年發布《外交國防安全政策綜合檢討報告》（IR），確立「向印太傾斜」政策。2023年更新的IR23首次提及台灣，強調台海和平穩定的重要性，並將印太視為英國對外政策的長期支柱。2023年，英國成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）首位歐洲成員，增強對中國影響力的制衡。台灣與中國均於2021年申請加入CPTPP。

約翰遜在2019-2022年任英國首相。（資料圖片）

約翰遜任內，英國於2021年首次派遣航艦打擊群巡航印太，並穿越台海，引發北京不滿。2025年4月，英國再次部署航艦打擊群，公開表示不排除台海自由航行行動（FONOP）。同年，英國主辦G7峰會，會後公報首次提及台海，呼籲和平解決兩岸問題。

IR報告指中國對英國安全、繁榮及價值觀構成「體制性挑戰」，甚至是「最大國家級威脅」。但作為貿易導向經濟體，英國仍尋求在確保安全前提下維持對華經貿關係。俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，中國「親俄中立」立場及與俄協作潛力，促使歐洲對北京警戒加深。約翰遜以「烏克蘭強力支持者」形象聞名，其決策提供的軍事援助，如「下一代輕型反戰車武器」（NLAW），助烏克蘭抵禦俄軍初期進攻。

此外，2018年約翰遜任外相時，中國購入倫敦皇家鑄幣廠舊址擬建「超級使館」，引發安全及人權爭議，英國政府將於9月9日前決定是否核准。同期，英國在北京擴建使館亦需中方批准，顯示雙方外交博弈。