台灣新莊箱屍案｜29歲男疑弒父　屍體藏行李喼棄置水溝終被捕

新北市7月28日深夜傳出離奇箱屍案，新莊立泰里里長許文章發現新泰路381巷底的排水溝，出現一卡發出惡臭的不明紅色行李箱，裏面竟藏有1具由黑色塑膠袋包裹的腐爛男屍。



由於男屍的臉部及手部因腐爛而導致無法辨識，驗屍後確認其雙腿有萎縮，生前疑為身障人士。警方7月30日再公布男屍背後有蜘蛛紋身，希望能有民眾能前來指認。7月31日，警方擴大調閱各地監視器後，在昨（31）日晚間11時許左右逮捕陳嫌，死者身分則是陳嫌父親。



男屍背後有蜘蛛紋身。（翻攝台媒）

據台媒，破案關鍵是警方在31日晚間10時許，從7月6日的CCTV影像中發現，一名男子頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱走到該處丟棄，警方沿途調閱畫面，確認為住在中平路巷內的29歲陳男，隨即前往逮捕。

據當地鄰居表示，陳嫌父親已失蹤將近一個月，年紀、身高、行動不便、髮稀等特徵都和警方描述吻合。將屍體指紋與父親當兵時的指紋做出比對，證實死者身分就是陳嫌父親。

CCTV影像曝光。（翻攝台媒）

陳嫌被捕時精神狀況不穩定。（翻攝台媒）

陳嫌被捕時精神狀況不穩定。（翻攝台媒）

據台媒報道，陳嫌被捕後精神狀態不穩定，言詞閃爍，問死者是否為其父親，他卻答非所問說：「每個人都有爸爸。」對於其他詢問則不願回答，移送時還要求警方「不要太快」、「不要太粗魯」，甚至還裝傻問「下大雨你們要帶我去哪？」警方依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

陳嫌被捕時精神狀況不穩定。（翻攝台媒）

一家靠賣粥維生 皆領有身心障手冊

台媒報道指，陳男靠餐車販粥維生，有3名姊姊，但似乎已無聯繫，平時僅與父母同住於新莊區。而1家3口雖領有身心障手冊，但陳父在基隆也另有置產，經濟無太大問題。

事發後，檢警也曾聯繫3名姊姊，僅1人能聯絡上，而現已狀態不佳的陳母恐得獨自面對整起事件。專案小組則回應，確切案發經過仍待偵訊後，突破陳嫌心防，才能釐清全案，目前也將陳嫌朝遺棄屍體、湮滅證據等罪嫌偵辦。

台媒關注詭異巧合

台媒報道，警方到陳嫌家逮人時，他們家裡還算整齊乾淨，陳嫌後來被拖出屋外壓制在地上，竟有1隻蜘蛛爬到他背上，由於本案死者、陳嫌的父親背後就有1個蜘蛛圖樣刺青，在網絡引發熱議。