台27歲舞小姐遭家暴前男友停車場割喉慘死　當天曾稱「可能被斬」

台北市信義區松壽路18號A16地下停車場（信義威秀影城停車場），30日晚間8時46分發生凶殺案。



一名27歲谷姓夜店女公關遭人用利刃割頸，急救無效死亡。谷女30日才在跟網友聊天，認為前男友可能會拿刀砍她，沒想到晚上就發生憾事。

谷女29日發文透露前男友是恐怖情人，除了將她自己購買的名牌包包、衣物及生活用品等割爛、丟棄之外，還拉扯及騷擾她。（Threads截圖）

谷女29日發文透露前男友是恐怖情人，除了將她自己購買的名牌包包、衣物及生活用品等割爛、丟棄之外，還拉扯及騷擾她。（Threads截圖）

死者曾透露原打算考法官，並不樂意做夜店女公關。（Threads截圖）

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谷女29日在threads發文，透露前男友是恐怖情人，除了將她自己購買的名牌包包、衣物及生活用品等割爛、丟棄之外，還拉扯及騷擾她，因此要跟對方法院見。

其中，有網友留言：

他可以砍爛東西，小心他砍你。

死者也回：

唉，不是不可能耶。

沒想到8個多小時後就發生憾事。

警方表示，凶嫌持刀行兇過程被監視器拍下，殺害谷女後駕車離去。另外，已鎖定凶嫌同為該夜店員工，警方目前增援警力支援擴大圍捕中。

據悉，死者谷女經查跟男姓兇嫌曾同居信義區，今年5月谷女報案遭家暴申請保護令，警方屢次傳喚涉案人均未到案。此外，信義同居處是男生承租，昨天跟今天房東詢問凶嫌是否續租、晚間就發生砍人案。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】