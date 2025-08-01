台灣高雄暴雨路塌　一家5口連人帶車墜谷　已發現兩具遺體

台灣高雄連日大雨，周三（7月30日）晚疑有公路坍塌，造成一輛途經汽車墜谷，已知車上共一家5口。台灣媒體報道，遇事一家5口周三帶剛滿月孩子覆診，返家途中不幸遇上道路坍塌，連人帶車墜落山谷。警方及消防人員於周四（31日）上午發現兩具遺體，疑是父親及一名未成年女兒，以及「有一隻小手露出土堆」，搜救行動持續。



桃源區李姓一家五口墜落山谷，大批人員持續在現場搜索。（聯合報圖片）

桃源區李姓一家五口墜落山谷，大批人員持續在現場搜索。（聯合報圖片）

《聯合報》報道，事發於台20線南橫公路桃源路段，一名蔡姓司機稱目睹迎頭一輛車掉落約深10米尺山谷。當局經調查確認，出事司機應為桃源區33歲李姓男子，車上載有37歲吳姓妻子、3歲兒子及剛滿月不久的女嬰，另有吳妻與前夫所生的17歲女兒。據指出，李還有一名兒子未同行外出，因此倖免於難。

桃源區李姓一家五口墜落山谷，大批人員持續在現場搜索，經陸續尋獲遺體。（聯合報圖片）

桃源區李姓一家五口墜落山谷，大批人員持續在現場搜索。（聯合報圖片）

「有一隻小手露出土堆」

警方表示，曾接獲李姓男子求救，而途經車輛的行車記錄器也拍得畫面，顯示汽車墜谷，李一度爬上道路求救，但他隨後疑似為折返救人，又獨自折返山坡之下。如今也失蹤。

當局經連夜搜索，於周四上午9時許，在坍方現場發現遺體。協助搜救的高中里長胡益明表示，據搜救人員回報，在事發地發現疑似父親及十多歲的女兒。《聯合報》稱， 搜救人員發現「有一支小手露出土堆」，但暫時尚未開挖。