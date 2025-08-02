美智庫兵推：若北京實施海上封鎖　台灣晶片製造業將完全停擺

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發布報告，通過26場兵棋推演模擬中國大陸對台灣實施海上封鎖的後果，顯示台灣發電能力可能大幅下降至封鎖前的20%，導致全島運作陷入癱瘓，特別是對全球經濟至關重要的晶片製造業將完全停擺。



報告指出，能源是台灣抵禦外部脅迫的最大弱點，因其能源高度依賴進口，極易受封鎖影響。CSIS警告，北京可能採取類似俄羅斯對烏克蘭的策略，同步攻擊台灣電網，加劇能源危機。

兵推模擬顯示，北京封鎖策略可能從海警攔截檢查船隻，到以導彈攻擊美日基地的全面軍事行動。其他變數包括台灣是否強化基礎設施與反入侵防禦、增加貨船運力、解放軍導彈殺傷力提升、日本是否協防，以及衝突是否擴大至封鎖區外。

圖為解放軍航空母艦山東艦。(Reuters)

報告認為，封鎖對北京而言具吸引力，因其可迫使台灣接受「統一」，避免高風險的兩棲攻擊。然而，儘管挑戰嚴峻，台灣並非無計可施。CSIS建議，台灣與美國應集結大量商船與船員，特別是液化天然氣運輸船，並由政府提供戰區運輸保險，以取代商業保險公司的缺位。此外，台灣可增加石油、天然氣與煤炭儲備，重啟已於5月關閉的最後一座核電廠，並儲備電網關鍵零件如變壓器與渦輪機。

報告強調，外交途徑至關重要。北京封鎖及美方反制可能重創全球經濟，特別是中美兩國。CSIS提出，美國與台灣可提出創意方案，例如台灣同意設置國際觀察員監督海關或重申九二共識，以讓北京宣稱勝利並解除封鎖，同時維持聯盟可接受的代價。