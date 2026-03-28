恐怖情人！台中男想復合遭拒當街持刀割喉前女友　移送畫面曝光

台中市3月27日發生情殺案，30歲陳姓男子疑因求復合遭拒絕，當街刺殺26歲巴姓前女友，女方重傷身亡，一名見義勇為的王姓男子也曾試圖制止，不幸臉部與頭部遭劃傷送醫。陳男事後開車逃逸遭捕，但他因為不熟路況最終遭警方逮捕，全案依殺人罪偵辦。



台媒報道指，遇害的巴姓女子為高雄人，獨自北上台中工作，於醫院擔任職能治療師，未料因感情糾紛遭遇橫禍，親友難以接受。案件目前仍由檢警持續調查中，確切犯案動機及過程細節仍待進一步釐清。



30歲陳姓男子疑因求復合遭拒絕，當街刺殺26歲巴姓前女友，女方重傷身亡。（翻攝台媒）

陳男被捕時眼神呆滯，倒坐路邊。（翻攝台媒）

據了解，案件發生於3月27日17時48分，從事金融保險業的陳男，因不滿分手，開車前往台中忠明路與華美西街口埋伏剛下班的巴女。

陳男要求復合遭拒後，兩人爆發激烈爭吵，陳男情緒失控，掏出隨身攜帶的水果刀朝巴女臉部狂刺，甚至沿路追殺，巴女雖奔逃並求救，仍遭追上砍倒在地，兩人在人行道與車道間扭打，一名31歲的王姓男子不顧自身危險，奮力衝上前試圖奪下陳男手中的凶刀，阻擋過程中臉部與頭部遭砍傷，所幸送醫治療後無生命危險。

巴女因頸動脈遭利刃切斷當場失去生命跡象，陳男隨即駕車逃離現場，沿路逃亡約600公尺並擦撞一台機車，最後因鑽入小巷無處可逃，被迫自行下車趴地接受警方壓制。

陳男隨即駕車逃離現場，沿路逃亡約600公尺並擦撞一台機車，最後因鑽入小巷無處可逃，被迫自行下車趴地接受警方壓制。（翻攝台媒）

法醫高大成稱事先攜帶刀具：非臨時起意

台媒《三立新聞網》報道，台灣知名法醫高大成受訪表示，從凶嫌犯案手法來看，殺意相當明確。陳男不僅鎖定被害人胸部以上等致命部位攻擊，還事先攜帶兩把刀具，顯示並非臨時起意，而是帶有強烈目的性。他更指出，犯案過程中，陳男在砍殺前女友後，還對試圖救援的熱心民眾動手，凶殘行徑令人髮指。

高大成進一步分析，整起案件應無金錢糾紛，關鍵在於情感問題。他認為，凶嫌已經30歲，具備基本判斷能力，此舉並非「一時衝動」可以解釋，這類人一旦遇到挫折，便可能以極端方式發洩情緒，即使入獄服刑，也未必能真正悔改，反而可能加深其偏執與扭曲心態。