知名主播Emiru爆被恐怖情人性侵虐待　求復合不成反威脅：毀了你

早前TwitchCon線下活動中，知名主播Emiru遭陌生男子襲擊，成為網上熱話。隨後，Emiru回到家中開直播講及情況及事件後續，更爆出自己曾與知名男主播Mizkif拍拖，接着曬出大量資料指控對方曾虐待、跟蹤、騷擾和性侵等事，表示對方還在TwitchCon上說要毀了她。Emiru無預警爆料，更引起外國，以致中港台三地網民關注。

知名主播Emiru爆被前男友Mizkif騷擾、性侵等事。（IG圖片）

Emiru在TwitchCon線下活動中被瘋狂粉絲企圖強吻。（X截圖）

當日，Emiru在直播讀出手上預早準備的資料，並指出兩人在分手後，一直遭對方騷擾。根據Emiru的說法，Mizkif曾與她拍拖，後來Emiru想與Mizkif分手，卻被拒絕並一直騷擾。

知名主播Emiru開直播時爆料。（X截圖）

直播中，Emiru揭露曾被暴力對待，Mizkif曾丟裝水的水瓶打中她的眼睛、生氣時打破牆壁，更會跟蹤和持續騷擾。分手後，Mizkif仍然不斷傳送圖片，希望可以恢復關係。另外，Mizkif亦曾向Emiru表示不能透露有關他的任何事情，否則就要抹黑Emiru。Emiru表示自己的員工在TwitchCon上遇到Mizkif，對方要員工轉達，表示如果Emiru再談論到他的事情，他就要毀了Emiru。Emiru表示已不能再容忍Mizkif的行為，已聯繫律師處理。

男主播Mizkif涉多項問題。（X截圖）

Emiru在中港台三地也頗有名氣。（ig@emiru.jpg）

Emiru因經常cosplay動漫角色而有名。（ig@emiru.jpg）

Emiru在外國名氣相當大，單是個人社交台Instagram就已有100多萬粉絲，Twitch平台上更有200多萬粉絲。（ig@emiru.jpg）

