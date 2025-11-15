知名主播Emiru爆被恐怖情人性侵虐待 求復合不成反威脅：毀了你
撰文：林迅景
早前TwitchCon線下活動中，知名主播Emiru遭陌生男子襲擊，成為網上熱話。隨後，Emiru回到家中開直播講及情況及事件後續，更爆出自己曾與知名男主播Mizkif拍拖，接着曬出大量資料指控對方曾虐待、跟蹤、騷擾和性侵等事，表示對方還在TwitchCon上說要毀了她。Emiru無預警爆料，更引起外國，以致中港台三地網民關注。
當日，Emiru在直播讀出手上預早準備的資料，並指出兩人在分手後，一直遭對方騷擾。根據Emiru的說法，Mizkif曾與她拍拖，後來Emiru想與Mizkif分手，卻被拒絕並一直騷擾。
直播中，Emiru揭露曾被暴力對待，Mizkif曾丟裝水的水瓶打中她的眼睛、生氣時打破牆壁，更會跟蹤和持續騷擾。分手後，Mizkif仍然不斷傳送圖片，希望可以恢復關係。另外，Mizkif亦曾向Emiru表示不能透露有關他的任何事情，否則就要抹黑Emiru。Emiru表示自己的員工在TwitchCon上遇到Mizkif，對方要員工轉達，表示如果Emiru再談論到他的事情，他就要毀了Emiru。Emiru表示已不能再容忍Mizkif的行為，已聯繫律師處理。