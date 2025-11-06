恐怖情人！小三不滿人夫男友常應酬　強酸淋頭毀容　終極判決出爐

遇上恐怖情人，隨時身心受創。台中1名從事殯葬業的小三不滿人夫男友常到酒店應酬，2人多次口角，小三為了報復，深夜躲在停車場等候男友大約3小時，見到對方時即持硫酸潑灑，令到男友頭臉遭到化學灼傷，鼻翼變形、雙下眼瞼外翻、角膜混濁，造成嚴重毀容。案件一審和二審時，女被告均被判有期徒刑8年8個月，全案再次上訴，最高法院駁回上訴定讞。



邱女向謝男潑灑硫酸，令到對方頭臉遭到化學灼傷，導致嚴重毀容。（AI生成圖片）

雙方經常爭執

台媒於10月報道，39歲邱姓女子從事殯葬業，和謝姓人夫交往，2人雖然同居，但謝男應酬較多，所以經常出入酒店，引來邱女不滿，雙方為此多次爭執。案發2022年3月29日晚上，2人再次口角，但謝男仍然外出應酬，邱女存心報復，攜帶事前購買的硫酸，深夜11時許起躲在男友返家必經的停車場。

潑灑強酸導致毀容

等了大約3小時、即是翌日（2022年3月30日）凌晨2時許，謝男乘搭的士抵達停車場，邱女見到男友現身，立即衝前向對方頭臉潑灑硫酸，甚至從謝男身後淋頭。謝男雙眼、頭頸、臉部和手腳等多處地方受到3至4度化學性灼傷，佔身體表面積大約29%，連衣服都融化。即使送院急救，謝男仍有疤痕增生，臉頸和雙手活動嚴重受到影響，鼻翼變形及雙下眼瞼外翻，甚至角膜混濁，造成嚴重毀容，進行多次手術都無法完全痊癒，更要面對術後感染風險及疼痛。

謝男嚴重毀容，進行多次手術都無法完全痊癒，更要面對術後感染風險及疼痛。（AI生成圖片）

小三被控「重傷害」罪名

謝男事後提告「殺人未遂」罪名，邱女只是承認傷害謝男，否認有殺人意圖，檢察官認為邱女攜帶的強酸劑量不足以殺人，改以涉嫌「重傷害」罪名起訴。

被告否認有傷人意圖

案件在法庭審理時，女被告仍然否認故意傷害謝男，她反而辯稱當晚謝男飲醉，她攙扶謝男上樓，謝男突然抓住其手，她為了掙脫對方，所以從手袋內隨手抓出1罐液體，往謝男頭部砸去，她更稱事前試過該罐液體，形容「在我身上只有紅紅的、熱熱的」，不知道會重創謝男，但有關購買強酸溶液的說法則前後不一。辯方律師主張被告過失傷人，強調案中液體是被告因殯葬工作而購買的卸除液，她不知道含有強酸成分，被告自己都沒有任何防護，導致手部同樣受傷。

女被告一直否認犯法，最高法院駁回其上訴，最終入獄8年8個月。（AI生成圖片）

法官認定預謀傷人

但法官根據其他證人口供和閉路電視片段，認定被告預謀傷人，強調案中強酸一般難以買到，被告既然成功購買，一定知道是強酸，拒絕接納所謂「因殯葬工作而購買」的說法，加上被告犯案時身穿2件衣服，明顯做足防護，只不過沒有戴上手套。

終極裁決入獄8年8個月

法庭考慮到傷者容貌、身體及心理產生重大變化，承受極大精神痛苦，案件經過一審和二審，均將她重判有期徒刑8年8個月。全案近日上訴至最高法院，法官10月31日駁回上訴定讞。

民事索償仍在審理

另外，謝男提出民事訴訟索償，法官判處邱女賠償1,457多萬新台幣（約372萬港元），被告不服上訴，案件正在進行二審。

（綜合）