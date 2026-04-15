台灣逃兵役案｜廖人帥及阿達等9名藝人自首後遭起訴　檢方求緩刑

台灣演藝圈於2025年2月爆出逃兵役案（也稱閃兵案），多名藝人被捕。4月1日上午，台檢警發動第四波搜索，拘捕多名疑犯。今日（15日）針對第四波涉案人員偵查終結，檢方正式起訴閃兵集團首腦陳志明、涉案藝人、一般民眾共計15人。



前Circus成員廖人帥。（Facebook）

藝人阿達昌璟翔5日下午主動前往新北地檢署到案說明。（Facebook）

據台媒《TVBS新聞網》等報道，新北地檢署偵辦大型閃兵集團案於今日（15日）針對第四波涉案人員偵查終結。

檢方正式起訴閃兵集團首腦陳志明，以及包含前Circus成員廖人帥、阿達（昌璟翔）、Energy前成員唐振剛、唐禹哲（阮霆鈞）在內的9名藝人與另外5名男子，共計15人。廖人帥、阿達等藝人自首後態度良好，檢方也向法院建請宣告緩刑。

台逃兵役案｜棒棒堂王子邱勝翊承認花33萬買假「高血壓證明」

此前4月1日，台檢警發動第四波搜索，檢方指揮新北市刑事警察大隊等單位前往台北市新北市、桃園等地，陸續逮捕10名相關疑犯，其中還包含棒棒堂成員「王子」邱勝翊。

藝人邱勝翊因閃兵案遭警方拘提至永和警分局偵辦。（民眾提供）

前三波搜索中，共18名藝人遭拘提到案，包括陳大天、修杰楷、陳柏霖、男團Energy成員張書偉，以及棒棒堂成員小傑（廖允傑）等。多名藝人遭求處2年6月至2年8月不等刑期。

涉「閃兵案」的台灣藝人：