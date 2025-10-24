年初爆發的台灣藝人閃兵（逃兵役）風波，日前再掀波瀾！新北檢方展開第三波行動，陸續帶回陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等人協助調查。



目前Energy坤達身在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案，妻子柯佳嬿向警方表示他是為了工作而出國。坤達經紀公司稍早發出聲明指出，坤達15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。坤達早前剛抵達外地工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。顧立雄受訪時表示，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測。此外，顧立雄也表示，將頒發新的體位標準。媒體追問是否明年4月上路？他回應，預期如此。

台藝人逃兵役｜徵兵政策懶人包：通常服役多久？誰可申請替代役？（01製圖）

有特定宗教信仰都可申請服替代役？了解更多▼▼▼

藝人閃兵案延燒多人！網友：唱跳沒問題 當兵就有問題

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，發現近半年（4/21～10/20）「閃兵」的聲量高達17萬多筆，不少網友討論藝人閃兵案，「唱跳沒問題，當兵就有問題」、「真心覺得～當不當兵的無所謂，但藝人怎麼那麼多心臟、脊椎有問題」。進一步觀察熱門關鍵字，發現「王大陸、陳零九、威廉」等人因5月捲入第二波藝人閃兵案而備受關注，如今檢方展開第三波行動，再有5名藝人疑似涉案，他們當初的免役的理由也隨之曝光。

「閃兵」近半年網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

修杰楷花15萬拚免役失敗成替代役 因妻子懷孕提前退伍

書偉因遺傳性地中海貧血免役；坤達因突發性氣胸接受肺部手術免役；而小杰受訪時曾說：

我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查。

據悉，書偉、小杰21日應訊時坦承花15萬（台幣，下同）、30萬元找閃兵集團偽造高血壓免服兵役。

陳柏霖2011年時曾澄清過因氣喘驗退，因此不用當兵，但他21日應訊時認罪，坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷，免服兵役。而修杰楷服原本是正常兵役體位，花15萬元以高血壓方式意圖免役，但因不夠嚴重得服替代役。他2016年入伍，被分發到新北市民政局服替代役，服役期間擔任「替代役反毒代言人」，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕提前退役。依據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役，修杰楷符合上述條件因此提前退役。

閃兵案展開第三波行動 內政部：尚有92人疑涉高血壓逃兵役

內政部表示，扣除新北地檢署3波偵辦案件，還有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，已函送所轄16個地檢署偵辦。內政部強調，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」規定判罰，最高可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。

台灣主要役別與役期

1.常備役體位

82年12月31日以前出生及94年1月1日以後出生者：需服1年常備兵役。

83年1月1日至93年12月31日期間出生者：需接受4個月常備兵役軍事訓練。

2.替代役體位

82年12月31日以前出生及94年1月1日以後出生者：需服1年替代役。

83年1月1日至93年12月31日期間出生者：需服12天補充兵役。

3.免役體位

經判定為免役體位者，則免除兵役。

免役條件

身體狀況不適合服役，如身高、BMI、重大傷病、身心障礙等經審核不適合服役的疾病。

當役男被判定為常備役體位，但其家庭狀況有特殊考量，例如獨自扶養家人、已有子女或配偶懷孕等情形，則可提出申請改服替代役；此外，若役男具備特定宗教信仰、專業技能或義工資格，也有機會申請替代役體位。

役男申請服替代役條件

1.宗教、家庭因素

2.專長資格

3.義工資格

4.一般資格：役男不具前三款所列資格而申請者。



分析說明



分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月21日至2025年10月20日。資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『閃兵』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。



