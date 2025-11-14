台藝人逃兵役｜修杰楷、陳柏霖等12人遭起訴

10月底，台灣藝人閃兵案發動第3波拘提，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰5名藝人到案。其依偽造文書、妨害兵役罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵結後，周五（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人。



前2波包含閃兵集團主嫌陳志明、藝人王大陸、陳零九等人均已於日前被提起公訴，檢方周五偵查終結，依妨害兵役條例等罪嫌，起訴第3波拘提行動的修杰楷、謝坤達、陳柏霖、書偉、小杰5名藝人，以及5位一般民眾和陳志明與其同夥，合共12人。

陳柏霖被帶回警局。（聯合報）

陳柏霖交保釋金後接受傳媒採訪。（聯合報）

修杰楷被帶回警局。（聯合報）

修杰楷（IG@lefthere036）

全案源於永和警分局偵辦詐騙案，當局清查手機資料時，赫然發現諸多體檢報告，藝人王大陸更名列其中，檢警擴大偵辦並發動多波行動，王大陸、陳零九、威廉、陳大天、阿虎、大根、李銓、Teddy陳向熙、陳信維等人被拘提並已提起公訴。目前全案涉案藝人已達17人。

在第三波拘提行動中，修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人到案，原遠赴加拿大錄製節目的坤達，也返台配合調查，並於周五偵查終結，依妨害兵役治罪條例、使公務人員登載不實等罪嫌提起公訴。第三波拘提行動後不久，陸續有前Energy成員唐振剛、「金鐘視帝」薛仕凌、「阿達」昌景翔前往新北地檢署自首，詢後均以30萬元新台幣交保。

