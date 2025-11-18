王大陸逃兵役案首出庭　鞠躬道歉認罪求輕判　交代360萬金流細節

台灣藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明逃避兵役（俗稱「閃兵」），牽連出至少18位藝人涉案。

新北地方法院今日（18日）就閃兵案首度傳喚王大陸，他當庭起身鞠躬道歉，認罪求輕判，並交代給造假集團首腦陳志明的360萬元（新台幣，下同）的金流。



台灣傳媒報道，王大陸今日上午9時半出庭，在律師陪同下進入法院。開庭時，王大陸忘記帶身分證，所幸獲審判長網開一面。後來他當庭起身「為我因無知犯下的錯誤」鞠躬道歉，卻遭審判長制止，要求盡快坐下開庭。

對於涉犯使公務員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役部分，王大陸全部認罪。

王大陸就逃兵役案首度出庭。（聯合報）

上次開庭時，造假集團首腦陳志明曾表示只收王大陸260萬，其中200萬是在王大陸家中一對一現金交付，剩下60萬則匯款，王大陸卻表示自己付了360萬，雙方相差100萬元。

王大陸在庭上說明，360萬元共分5次給陳志明，第一筆30萬元現金，是在國父紀念館附近面交，之後在仁愛路的住家面交70萬；後來陳志明又要150萬和66萬，他殺價成200萬後，在仁愛路住家現金支付，最後一筆則是在去年12月匯款60萬，總共360萬。

閃兵案庭訊結束後，王大陸未有回應記者提問。（聯合報）

王大陸的律師在庭上表示，王大陸犯罪動機不可取，但犯後坦承犯行，加上目前在北市社會局服替代役表現良好，請求酌輕量刑能夠易科罰金或是緩刑。