王大陸閃兵案外案：替女友追債、找黑道查個人資料被判刑6個月

台灣藝人王大陸涉及兩起私查個資案，台灣新北地院4月22日上午11時宣判，王大陸因替女友闕沐軒追討債務、違法取得潘姓男子個資，一審被判6月徒刑，得易科罰金，即以繳納金錢代替刑期。



至於他為追查「閃兵集團」主嫌陳志明下落而查個資的部分，則獲判無罪。



王大陸（instagram@taluwang）

王大陸的女友闕沐軒也被判6月徒刑、得易科罰金，王大陸的車商好友游翔閔判3月、得易科罰金；時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮因偽造文書被判1年4月；四海幫堂主陳子俊、陳柏均各判3月、得易科罰金，全案仍可上訴。

據了解，易科罰金是指在被告所犯的罪並非重罪（非最重本刑五年以上的罪），且法院宣判的刑期也必須不超過六個月的前提下，可向檢察官聲請以新臺幣來替代入監服刑的機制。

台灣司法機關決定要新台幣1,000元、2,000元或3,000元（約合港幣250、400、750元）折算1日罰金，但仍會留下刑事前科紀錄。

台媒整理稱，王大陸先前花360萬元（新台幣，約合90萬港幣）找陳志明協助逃避兵役，後來懷疑對方收錢不辦事，透過車商好友游翔閔找上劉居榮，以警用系統查詢陳志明個資，確認對方人在服刑。

王大陸的女友闕沐軒。(Instagram）

另一條則是為追討遭潘姓男子詐騙的400多萬元（新台幣，約合100多萬港幣），再透過游翔閔找上四海幫堂主陳子俊協助，最後由陳柏均向徵信業者購得潘男親屬個資，並傳進群組「失去的！一定要討回來！」。檢方因此依《個人資料保護法》、偽造文書、公務員洩密等罪起訴多名被告。

判決結果顯示，法院並未全盤採信檢方主張。王大陸在替女友討債而違法取得潘男個資的部分，被認定觸犯《個資法》而判刑；但在查詢陳志明個資部分，法院判他無罪。

闕沐軒先前在庭上否認犯罪，稱自己只是想找到潘男協商還錢，不知道游翔閔如何取得潘男家屬個資；王大陸也否認參與女友追查潘男一事，並主張自己未參與違法查個資。

王大陸（instagram@taluwang）

據此前資訊整理，王大陸2015年主演的青春校園電影《我的少女時代》爆紅，星途一路順遂，代表作品涵蓋電影與電視劇，包括《一吻定情》、《狼殿下》、《英雄本色2018》、《鐵道飛虎》及《孤注一擲》等，但在被爆出逃兵役後形象受挫，演藝生涯大受打擊。