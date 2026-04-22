感冒變奪命心肌炎ECMO救回一命　浙江男心臟停跳2天奇蹟生還

近日，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫生盧驍在微博分享了一宗「死而復生」的案例。一名40歲男子因感冒誘發暴發性心肌炎，心臟驟停長達兩天，幸靠體外膜肺氧合系統（ECMO，俗稱「人工心肺機」），成功讓停擺的心臟在40多小時後奇蹟復跳，患者住院20天後神智清醒且無後遺症，已順利「走著出院」。



《大河報》報道，盧驍介紹，患者為一名約40歲男性，因胸悶氣急在當地醫院就醫，期間出現心跳呼吸驟停，考慮為暴發性心肌炎。患者此前有感冒病史，存在病毒感染可能。

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫生盧驍在微博分享一宗患者「死而復生」的案例。（微博@浙大二院急診科盧驍醫生）

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫生盧驍在微博分享一宗患者「死而復生」的案例。（微博@浙大二院急診科盧驍醫生）

盧驍稱，患者入院後持續心室顫動，「從臨床角度講就是沒有心跳了」，期間除顫電擊10次均告失敗，只能靠機器維持血壓。心血管內科又為患者放球囊反搏以增加心輸出量，防止心臟內長血栓，「心臟持續不跳，很容易長血栓，長了血栓就完了」。

患者幾乎在沒有有效自主心跳，靠ECMO以及醫療團隊的救治下硬撐，最終在40多個小時後，心臟功能逐漸恢復，心律慢慢轉為正常。ECMO繼續支撐了大約10天後順利撤機，患者轉至心血管內科繼續治療。約20天，患者神智清醒、基本沒有後遺症，「走著出院了」。

盧驍坦言，這位患者非常幸運，但在生死一線的急救戰場上，並非每個人都能等到奇蹟，「每一次成功救治，都是醫學、堅持甚至是運氣共同造就的奇蹟」。

公開資料顯示，盧驍是騰訊視頻《令人心動的offer3》急診科帶教醫生，目前其微博粉絲近300萬。此前他還曾參與過紀錄片《中國醫生3：急診24小時》的拍攝。

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫生盧驍。（微博@浙大二院急診科盧驍醫生）

什麼是心肌炎？

心肌炎是指因病毒感染或自身免疫疾病等原因引發心肌的炎症損傷。

在各種因素中，病毒是引起心肌炎的主要因素。當病毒侵犯到人體時，90%以上的情況不會有任何症狀，機體可以清除掉病毒，而10%的情況下會表現出感冒症狀，只有在少數情況下，譬如機體免疫力低下時，病毒才有可能侵犯到心臟，傷及心肌。

從發病的嚴重程度，可分為暴發性心肌炎、輕症心肌炎。輕症患者可能沒有任何癥狀，或只出現輕微、偶發的心律失常，一般能夠自行緩解。大部分的輕症心肌炎都具有自限性，不會對身體造成太大損傷，不會留下後遺症。

至於暴發性心肌炎是心肌炎中發展迅速、病情危重的類型，若未能及時治療，可導致嚴重心力衰竭、心源性休克甚至猝死。

因病毒引起的心肌炎，患者在發病前1-2周一般都有感冒病史。受呼吸道病毒感染時，患者常表現出鼻塞、流涕、咽痛、發熱等症狀；而因腸道病毒感染引起的，則以腹瀉、腹脹的症狀為主。