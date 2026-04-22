內地肯德基醬料將收費1.2元 網民意見兩極
撰文：盛昀
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有內地網民在肯德基點餐被告知，從4月20日起，免費蘸醬只能按量給。記者今日（4月22日）查詢點單小程序發現，有套餐仍贈送一份蘸醬，套餐外的蘸醬則收費1.2元（人民幣，下同），風味粉收費0.9元。
事件在微博上引發討論，有人指影響消費者體驗，也有人稱增加了口味選擇，可以接受。
《香港01》記者查詢內地肯德基點餐小程序發現，售價14元的黃金雞塊仍顯示送一份蘸醬，售價9.5元的薯條（小）也贈送番茄醬一份。
在炸雞伴侶一欄，可以見到有「肯德基炸雞的醬」「肯德基甜辣醬」「肯德基糖醋醬」供選擇，價格均為1.2元人民幣；另有4款風味粉，均售0.9元。
據《九派新聞》報道，收費的醬料比免費贈送的醬料一盒多10克。多家肯德基門店職員表示，若顧客僅有少量額外需求，仍可根據實際情況酌情提供，但如需求較多，則建議按照公司標準另行購買。
該收費也在網上引發討論，有人表示影響了消費體驗：「怎麼這麼摳門了。」「降本增效卷到醬料上了，標配不夠吃多要就得花錢。 」
也有消費者表示增加了口味選擇，可以接受：「本來就該收費，而且可以讓醬料種類加多。」「肯德基被薅醬薅的受不了了啊。」
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