習鄭會｜民調：43%台民眾認為有助兩岸和平，66%支持兩岸恢復協商
國民黨主席鄭麗文訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日會見，中國大陸並陸續推出10項惠台政策，包括推進福建沿海與金門、馬祖通水通電，以及重啟上海、福建居民赴台自由行等。台媒TVBS的《TVBS民調中心》24日公布民調顯示，43%受訪民眾認為「習鄭會」有助兩岸和平發展，66%支持兩岸恢復協商談判，46%民眾認為習鄭會是成功、高於不成功的31%。
民調顯示，46%的台灣受訪者認為「習鄭會」是成功的，其中「非常成功」與「還算成功」分別佔20%和26%；31%認為不成功，24%未表態。就此行對兩岸和平發展影響而言，43%認為有幫助，39%認為無助，19%未表態。
在對鄭麗文表現的評價上，38%受訪者表示滿意，35%不滿意，26%無法評價。至於是否應舉辦類似會談，39%表示支持，32%反對，29%未表態。
調查也發現，雖然目前兩岸政府間的協商談判幾乎停擺，但有66%民眾支持兩岸政府重新進行協商談判（33%非常支持，33%還算支持），不支持的比例只有19%（8%不太支持，11%非常不支持），15%沒有意見。
與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有45%支持兩岸政府重新進行協商談判，44%不支持；國民黨及民眾黨認同者支持的比例均在九成以上；中立選民有61%支持，16%不支持。顯示多數民意對恢復對話持開放態度。
在「九二共識」議題上，鄭麗文在會後重申它為兩岸對話的政治基礎。民調結果顯示，46%受訪者支持在「九二共識」基礎上發展兩岸關係，32%反對，23%未表態。與2015年時任國民黨主席朱立倫與習近平會面時期相比，支持比例由42%升至46%，但反對比例也由22%上升至32%。
鄭麗文結束訪問中國大陸後，大陸國台辦也公佈十項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、兩岸直航等促進兩岸交流合作的措施。民眾認為這些措施對台灣的影響如何？調查結果顯示，有34%認為這十項措施對台灣是利多於弊，28%民眾則認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另外36%沒有意見，民眾看法略顯分歧。
該調查於4月16日至23日進行，採用市話與手機雙底冊抽樣，共訪問1118名20歲以上台灣民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。