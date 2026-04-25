習鄭會｜民調：43%台民眾認為有助兩岸和平，66%支持兩岸恢復協商

國民黨主席鄭麗文訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日會見，中國大陸並陸續推出10項惠台政策，包括推進福建沿海與金門、馬祖通水通電，以及重啟上海、福建居民赴台自由行等。台媒TVBS的《TVBS民調中心》24日公布民調顯示，43%受訪民眾認為「習鄭會」有助兩岸和平發展，66%支持兩岸恢復協商談判，46%民眾認為習鄭會是成功、高於不成功的31%。



民調顯示，46%的台灣受訪者認為「習鄭會」是成功的，其中「非常成功」與「還算成功」分別佔20%和26%；31%認為不成功，24%未表態。就此行對兩岸和平發展影響而言，43%認為有幫助，39%認為無助，19%未表態。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

在對鄭麗文表現的評價上，38%受訪者表示滿意，35%不滿意，26%無法評價。至於是否應舉辦類似會談，39%表示支持，32%反對，29%未表態。

調查也發現，雖然目前兩岸政府間的協商談判幾乎停擺，但有66%民眾支持兩岸政府重新進行協商談判（33%非常支持，33%還算支持），不支持的比例只有19%（8%不太支持，11%非常不支持），15%沒有意見。

與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有45%支持兩岸政府重新進行協商談判，44%不支持；國民黨及民眾黨認同者支持的比例均在九成以上；中立選民有61%支持，16%不支持。顯示多數民意對恢復對話持開放態度。

鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

在「九二共識」議題上，鄭麗文在會後重申它為兩岸對話的政治基礎。民調結果顯示，46%受訪者支持在「九二共識」基礎上發展兩岸關係，32%反對，23%未表態。與2015年時任國民黨主席朱立倫與習近平會面時期相比，支持比例由42%升至46%，但反對比例也由22%上升至32%。

鄭麗文結束訪問中國大陸後，大陸國台辦也公佈十項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、兩岸直航等促進兩岸交流合作的措施。民眾認為這些措施對台灣的影響如何？調查結果顯示，有34%認為這十項措施對台灣是利多於弊，28%民眾則認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另外36%沒有意見，民眾看法略顯分歧。

該調查於4月16日至23日進行，採用市話與手機雙底冊抽樣，共訪問1118名20歲以上台灣民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。