｢習鄭會｣後信心滿滿　鄭麗文：獲黨內壓倒性支持　將化解戰爭恐懼

4月10日「習鄭會」結束後，國民黨主席鄭麗文回到台灣便接受多個專訪，她對「習鄭會」為其選舉帶來的利好信心滿滿，也對中國大陸的發展讚不絕口。4月20日，鄭麗文接受台灣網紅「歷史哥」訪問時更表示，參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混！」這次訪問大陸後，她一直在思考的「鄭麗文路線」在國民黨內獲得了壓倒性的支持。



鄭麗文說，身為政治人物就是行動者、實踐者，因此參選、當選黨主席後說的話，就是要做的事，不然就變成空談了，作為政治人物，自然要把訴求化為現實，必須採取行動去實踐，這是天經地義的事。而她要做的，就是必須把六成台灣人不想打仗的願望化為現實。

鄭麗文稱，就任黨主席之後，前立法院長王金平有做民調，黨內有8、9成是認同贊成她的主張與路線，「既然我的主張與路線已經是國民黨內壓倒性的全面認同與支持，那我為何不去實踐呢？」本次訪陸前，島內對兩岸關係已經陷入嚴重的信心危機，甚至認為她根本去不成，無法實現「習鄭會」。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

鄭麗文痛批，「每個人都說台灣不要成為下一個烏克蘭，光用講的台灣就不會成為下一個烏克蘭了嗎？」她表示，國民黨要把台灣超過6成的人不想打仗、不希望成為下一個烏克蘭的想法，這些要化為現實，因為若不化為現實，那國民黨也不過是利用人民對戰爭的恐懼去騙選票而已。

曾經是「台獨基本教義派」的鄭麗文說，她認識到民進黨及其政治真相，因此知道「台獨」是走不通的死胡同。她在大學時就開始思考台灣未來，並非到了參選國民黨主席才臨時抱佛腳。

她表示，兩岸問題理想的解決途徑仍然是通過和平方式，通過民族情感與交流逐步拉近距離。如果台灣堅持不搞「台獨」、不走分裂路線，也不被外部勢力操弄、破壞中華民族的發展進程，那麼即便兩岸懸殊這麼大，仍然有可能實現雙向奔赴，通過和平方式化解分歧，並在未來形成合作共贏的格局，不僅有利於兩岸，也能夠為世界帶來更多正面影響。

鄭麗文接受台灣網紅「歷史哥」採訪，表示「習鄭會」後信心滿滿。

鄭麗文表示，世界不應再回到冷戰時代，大家應該對和解交流有信心，尊重不同的文明，彼此欣賞、包容，而不是非要進行「誰消滅誰、誰贏過誰」的零和遊戲。「所以我們也要嘗試說服國際社會往這個方向走，我也希望到美國傳達同樣的信息。」

「美國有很多聰明的人，我希望能為他們提供一種跳出既有框架的思考方式，讓更多聰明的人未來走到這條路來。台灣也有很多聰明的人，大陸也有，大家不要把智慧浪費在戰爭上，而是要思考如何開創與締造和平。」鄭麗文說。

她強調，自己在參選國民黨主席前就說，「怕就不要出來混！」不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，所以如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來做，證明給大家看，「我之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多！」