｢習鄭會｣後信心滿滿 鄭麗文：獲黨內壓倒性支持 將化解戰爭恐懼
4月10日「習鄭會」結束後，國民黨主席鄭麗文回到台灣便接受多個專訪，她對「習鄭會」為其選舉帶來的利好信心滿滿，也對中國大陸的發展讚不絕口。4月20日，鄭麗文接受台灣網紅「歷史哥」訪問時更表示，參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混！」這次訪問大陸後，她一直在思考的「鄭麗文路線」在國民黨內獲得了壓倒性的支持。
鄭麗文說，身為政治人物就是行動者、實踐者，因此參選、當選黨主席後說的話，就是要做的事，不然就變成空談了，作為政治人物，自然要把訴求化為現實，必須採取行動去實踐，這是天經地義的事。而她要做的，就是必須把六成台灣人不想打仗的願望化為現實。
鄭麗文稱，就任黨主席之後，前立法院長王金平有做民調，黨內有8、9成是認同贊成她的主張與路線，「既然我的主張與路線已經是國民黨內壓倒性的全面認同與支持，那我為何不去實踐呢？」本次訪陸前，島內對兩岸關係已經陷入嚴重的信心危機，甚至認為她根本去不成，無法實現「習鄭會」。
鄭麗文痛批，「每個人都說台灣不要成為下一個烏克蘭，光用講的台灣就不會成為下一個烏克蘭了嗎？」她表示，國民黨要把台灣超過6成的人不想打仗、不希望成為下一個烏克蘭的想法，這些要化為現實，因為若不化為現實，那國民黨也不過是利用人民對戰爭的恐懼去騙選票而已。
曾經是「台獨基本教義派」的鄭麗文說，她認識到民進黨及其政治真相，因此知道「台獨」是走不通的死胡同。她在大學時就開始思考台灣未來，並非到了參選國民黨主席才臨時抱佛腳。
她表示，兩岸問題理想的解決途徑仍然是通過和平方式，通過民族情感與交流逐步拉近距離。如果台灣堅持不搞「台獨」、不走分裂路線，也不被外部勢力操弄、破壞中華民族的發展進程，那麼即便兩岸懸殊這麼大，仍然有可能實現雙向奔赴，通過和平方式化解分歧，並在未來形成合作共贏的格局，不僅有利於兩岸，也能夠為世界帶來更多正面影響。
鄭麗文表示，世界不應再回到冷戰時代，大家應該對和解交流有信心，尊重不同的文明，彼此欣賞、包容，而不是非要進行「誰消滅誰、誰贏過誰」的零和遊戲。「所以我們也要嘗試說服國際社會往這個方向走，我也希望到美國傳達同樣的信息。」
「美國有很多聰明的人，我希望能為他們提供一種跳出既有框架的思考方式，讓更多聰明的人未來走到這條路來。台灣也有很多聰明的人，大陸也有，大家不要把智慧浪費在戰爭上，而是要思考如何開創與締造和平。」鄭麗文說。
她強調，自己在參選國民黨主席前就說，「怕就不要出來混！」不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，所以如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來做，證明給大家看，「我之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多！」