賴清德出訪落空　台外長林佳龍以特使身份抵達斯威士蘭

賴清德原訂出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，台譯史瓦帝尼），卻在起飛前臨時喊停。4月25日，台灣外長林佳龍以特使身份抵達斯威士蘭，出席該國國王登基周年慶典活動。



台灣外長林佳龍抵達斯威士蘭。（斯威士蘭政府facebook）

台灣外長林佳龍抵達斯威士蘭。（斯威士蘭政府facebook）

4月25日，斯威士蘭政府在Facebook上公布，林家龍在當地時間星期六早晨抵達斯威士蘭，以出席斯威士蘭國王登基50周年暨58歲華誕慶祝活動。斯威士蘭外交與國際合作部長，以及商業、工業和貿易部長到場迎接。影片顯示，林家龍下機後與在場迎接的僑胞握手致意，這些僑胞也舉起有印着「歡迎林特使佳龍蒞訪史瓦帝尼王國」字樣的布條。

台媒《自由時報》引述台灣高層報道，賴清德指派林佳龍出席斯威士蘭慶典活動，林佳龍從台北出發，並未事前公布。有消息人士稱，林佳龍是從歐洲某國機場轉機抵達斯威士蘭。

據了解，斯威士蘭是台灣在非洲唯一的「邦交國」，賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯斯威士蘭），未料塞舌爾（Seychelles）、毛里裘斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國拒絕專機飛越領空，最終出訪落空。