美暫停140億美元對台軍售　國民黨批賴清德：台獨路線引國際疑慮

據美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日（周四）表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。



對此，台灣立法院國民黨團轟，「別讓台獨路線拖累國防，賴清德是軍購延宕元兇！」，國民黨團稱，請民進黨政府認清現實，「不要因為錯誤的路線，導致台灣喪失了提升自我防衛能力的關鍵機會」。

賴清德於2026年2月11日在台灣台北舉行的記者會上發表談話。（GettyImages）

國民黨團指出，面對當前嚴峻的台海情勢，國民黨一向主張和平保台。然而，民進黨政府與賴清德卻執意採取激進的台獨路線，不僅引發國際疑慮，「更讓台灣的國防防衛能力陷入危險的境地」。

國民黨團批評，令人憂心的是，面對美國方面針對台獨議題的嚴厲示警，以及國際輿論（如英國BBC）對於民進黨政府持續激進台獨立場的解讀，賴清德與民進黨執政團隊竟毫無悔意，絲毫沒有調整路線的打算。這種「一意孤行」的態度，這難道不正是讓軍購案遭推遲、甚至面臨取消風險的元兇嗎？

國民黨團呼籲，台海安全靠和平，而非政治操弄：兩岸關係的穩定，才是台灣安全的最大基石。國民黨團提到，放棄不切實際的台獨主張，回歸務實的和平對話，才能真正贏得國際社會的信任與支持。