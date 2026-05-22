美國傳暫停對台軍售　國民黨立委批賴清德堅持台獨：傳遞錯誤訊息

據美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日（周四）表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。



國民黨立委徐巧芯5月22日表示，美國總統特朗普此前明確表示不支持台獨，而民進黨在特朗普談話表達不支持台獨後的種種作為，卻無法讓美國相信沒有在搞台獨，進而影響美國對台軍售。



圖為2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

徐巧芯分析稱，特朗普說法明確，不支持台獨，「川普（特朗普）覺得台灣有人可能搞台獨就會引發戰爭而川普不想看到戰爭，在此情況下就不會有140億美元軍售。」

徐巧芯批評，特朗普談話結束後，賴清德開了記者會，繼續堅持自己台獨的主張。她批評，英媒BBC的標題很清楚，寫「在特朗普談話後，賴清德仍堅持台獨」，徐巧芯抨擊，美國當然會因此對140億美元的軍售會有所疑慮，「會認為買武器是不是為了要發動戰爭？」

徐巧芯強調，她不覺得採購軍事武器是要發動戰爭，而是要保衛自己，就是因為賴清德傳遞了錯誤的訊息給國際社會，才會造成問題。這也是為什麼昨天美國在台協會（AIT）的專訪裡強調，「歡迎賴清德總統重申兩岸要交流，以及兩岸要維持現狀」，反台獨的意涵已經包含在裡面並委婉說明。

此外，針對鄭麗文訪美一事，徐巧芯說，當然支持，相信鄭麗文立場包含國民黨不支持台獨、追求兩岸和平跟對話，這些主張跟特朗普一致，「多去對話，不管是跟大陸或跟美國對話，一定都是好事情。祝福鄭麗文出訪順利成功」。