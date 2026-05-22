習特會後　台中市長盧秀燕籲賴清德廢台獨黨綱：引起國際社會疑慮

習特會後，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）受訪表示，他不希望見到台灣走向獨立，此番話也引發台灣各界對民進黨「台獨黨綱」的討論。台中市長盧秀燕19日受訪則表示，為了台灣的安全，她建議賴清德必須儘快消除國際社會的疑慮。



第一步，就是在520就職兩週年關鍵時刻，賴清德應該親自出面、鄭重向世界說明「台灣絕對不會宣布獨立」。第二，應該順應國際期望，展現魄力直接「刪除（民進黨）台獨黨綱」。第三，則是提醒賴清德「守護中華民國必須是『真心誠意』，而不是將其作為政治操弄的工具」。



5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

不過，賴清德在就職演說二周年時並未提及民進黨台獨黨綱。台中市長盧秀燕5月20日則再次強調，民進黨的黨綱開頭第一章第一條就是要建立「台灣共和國」的台獨黨綱，賴清德身兼民進黨黨主席，如果台獨的黨綱還在，難免會引起國際社會疑慮，只是建議總統盡速釐清國際社會疑慮。

台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席朱立倫（右）。（翻攝聯合報）

值得關注的是，國民黨主席鄭麗文5月20日也在國民黨中常會批評賴清德的就職兩週年談話。她強調美國總統特朗普在習特會後說美國對台政策從未改變，也就是一中政策和不支持台獨政策從未改變。

她希望民進黨回去好好重新討論民進黨黨綱、黨章，台獨黨綱、非核家園都可以下架了，「早就已經臭酸（閩南語，指食物腐敗）了，不要每天拿出來給台灣人民吃、聞都不想聞！」