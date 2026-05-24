山西礦難82死｜賴清德發文向罹難者致哀：台灣願提供人道協助

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故已致82人死亡，2人失聯，128人受傷住院治療。5月23日，賴清德在社交媒體發文，向罹難者致哀，並稱台灣願在必要時提供人道協助。



5月23日深夜，在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場，在井下搜救已超10個小時的救援人員上井。（新華社）

5月23日晚，賴清德在X平台（前稱推特）用簡體中文發帖表示，感到十分痛心，向罹難者致以深切哀悼，向傷者及家屬表達誠摯慰問，台灣願在必要時提供人道協助，也期盼受困人員早日獲救。

此外，台灣行政院院長卓榮泰也在晚間在FB以簡體字發文表示，山西發生煤礦氣爆事故，造成重大傷亡，令人遺憾。對於傷者、罹難者及其家屬，表達誠摯關切與哀悼。他期盼救援工作順利進行，傷者早日康復，並願在必要時提供相關協助。

5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

值得注意的是，賴清德的父親賴朝金亦是一名礦工，因此賴清德也被稱為「礦工之子」。在1960年1月8日於台北縣萬里鄉中福煤礦坑內工作時，賴朝金因一氧化碳中毒身亡，終年33歲。因賴朝金驟然辭世，其妻子賴童好獨立扶養六個小孩長大。

5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

近年來，賴清德的台獨言論令兩岸關係陷入緊張。5月20日，賴清德在發表執政滿兩年講話時說，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國大陸展開健康有序的交流，但堅定拒絕以和平包裝統一的統戰作為。

對此，國台辦發言人陳斌華表示，賴清德的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。