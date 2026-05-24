山西礦難82死｜央視揭企業虛報下井人數　實際247人但123人無紀錄

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故已致82人死亡。央視報道指出，爆炸時，入井人員公示牌上顯示當班入井人員124人，而經多方核實，井下實際人員247人，有123人在系統中查不到有效信息。由於對井下作業人員統計不清，導致信息發佈過程中出現了混亂和矛盾的情況。



沁源縣通洲集團留神峪煤礦的入井人員公示牌上顯示當班入井人員124人，而經多方核實，井下實際人員247人，有123人在系統裏是查不到有效信息。（央視新聞）

5月23日深夜，在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場，在井下搜救已超10個小時的救援人員上井。（新華社）

下井247人實際登記僅124人

據《央視新聞》報道，礦工入井時需要經過人臉識別，安全門、攜帶人員定位卡進行登記後才可入井。報道指出，沁源縣通洲集團留神峪煤礦的入井人員公示牌上顯示當班入井人員124人，而經多方核實，井下實際人員247人，有123人在系統裏是查不到有效信息。

沁源縣通洲集團留神峪煤礦的入井人員公示牌上顯示當班入井人員124人，而經多方核實，井下實際人員247人，有123人在系統裏是查不到有效信息。（央視新聞）

對此，沁源縣一名官員在23日深夜召開的發佈會上說：「事故發生後，現場混亂。企業對作業人數統計不清，導致一開始通報的人數不準確。」

山西沁源煤礦氣體爆炸死亡人數下修至82人 2人仍失蹤另有128人傷

5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

今日將繼續對井下反覆搜救 確保不留死角

報道指出，今天（24日）的重點是對井下反覆搜救，特別是對已搜尋區域進行重複搜尋，確保每個區域搜救到位。目前，現場已投入專業救援力量335人，醫護人員420人，全力搜救失聯人員。

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截止目前，事故已致82人遇難，2人失聯，128人受傷。初步判斷，涉事煤礦企業有重大違法行為。

這宗礦難引起中國高層高度重視，國家主席習近平作出「查明事故原因並嚴肅追責」的指示。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱出，此次爆炸是過去17年裏中國發生的最嚴重礦難。