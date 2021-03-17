陸禁台灣菠蘿︱國台辦：正常生物安全防範舉措，完全合理必要

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-17 15:45

中國大陸自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），原因大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。惟台農業部門負責人透露，大陸去年就檢疫出菠蘿不合格，卻在此時才宣布禁止進口。 對此，國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今日（17日）回應稱，暫停進口台灣菠蘿是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

朱鳳蓮表示，暫停進口台灣菠蘿是正常的生物安全防範舉措，科學合理。（人民網）

朱鳳蓮表示，大陸有關方面去年已向台灣通報有28批次進口菠蘿不合格的情況，提醒台方要加強源頭管理。然而，不合格情況一直未得到改善，台方沒有任何回覆。

經風險評估，台灣菠蘿傳帶植物疫情的風險很高。為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，才暫停進口台灣菠蘿，是為了保障農業生產和生態安全採取的正常防範舉措，是完全合理、必要。

朱鳳蓮又稱，多年來，大陸方面一直高度重視台灣農民的利益福祉，積極採取措施為台灣農民排憂解難，協助他們拓展大陸市場。島內農產品滯銷時，及時伸出援手，幫助台灣農民渡過難關，使他們獲得實實在在的好處。

不過，民進黨當局把暫停進口菠蘿的技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解決問題的大門。朱鳳蓮指出，從源頭上解決農產品安全問題並不難，關鍵是民進黨當局沒有絲毫為台灣農民著想的意願，批評民進黨做些吃菠蘿的表面文章，不過是要蒙混過關而已。

（國台辦）