台灣缺水｜台中及苗栗下月實行「供五停二」　每周停水兩日

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-24 17:53

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張，台灣西部水情尤其緊急。台灣當局今天（24日）舉行水情會議，宣布台中、苗栗將在4月6日起調整水情燈號，由橙燈減量供水轉為紅燈分區供水，實行「供五停二」（即供水五天、停水二天）。

經濟部長王美花表示，台中、苗栗在4月1日起會把節水措施不分區從11%提升到13%，4月6日起將以一區停周二三、另一區停周四五的方式，兩區輪流停水。部分區域不會停供，但採取減供15%的措施。

台中將分為甲乙區，台中甲區是周二零時到周三24時停水，涉及約77萬戶。乙區則為周四零時到周五24時停水，涉及約23萬戶。

苗栗也是分為甲乙區，甲區停水時間為周二零時到周三24時，涉及約3.4萬戶。乙區停水時間為周四零時到周五24時，涉及約3萬戶。

中央社報道指，一旦水情燈號轉為紅燈，將會進行分區供水或定點供水，視水情狀況來實施，供水優先順序依序為居民維生、醫療、國防事業、工商事業。經濟部在2002年、2003年時曾在台北執行限水，2015年則在桃園執行限水。

根據資料，台灣的水情燈號有四種，分別為綠燈（水情提醒）、黃燈（減壓供水）、橙燈（減量供水）及紅燈（分區供水或定點供水）。