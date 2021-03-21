台灣缺水史｜戰後水利大躍進　曾文水庫如何成為台灣之最

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-03-21 19:04

據台灣水利署公布的資料顯示，台灣平均年雨量在2,500公釐左右，儘管高於世界平均973公釐，但事實上每人每年分配的雨水量只有3,916立方公尺，不及世界平均（21,796立方公尺）的五分之一，在全世界缺水的國家和地區中，排名第18！自1949年迄今，台灣共發生四次嚴重的旱情，不僅豐、枯水年的差距擴大近一倍，旱澇交替發生的頻率也愈加密集。面對這般艱困的自然條件，戰後至今的台灣政府又是怎麼解決旱象的呢？

從台灣1949年至2010年的年雨量統計圖顯示，豐枯水年差距從原本的1,100公釐擴大至2,000公釐，豐水年和乾旱年發生的頻率也愈加頻繁。（台灣經濟部，《台灣水資源的挑戰與因應》）

戰後初期：防水災、增農產

二次大戰末期，盟軍對日本殖民下的台灣展開多次空襲，有超過40萬公尺的堤防遭到嚴重損毀，這也使得戰後初期台灣屢屢面對嚴重的水災。像是1948年台中暴雨，造成大安溪、大甲溪、濁水溪、烏溪等河川氾濫成災，沖毀房屋705幢、淹沒土地13,000公頃。今老一輩台灣民眾餘悸猶存、發生於1959年的「八七水災」，使得全台667人死亡、942人受傷、失蹤408人，房屋全倒27,466間、半倒18,303間，受損農田達13餘萬公頃，總損失估計為新台幣37億元，佔前一年國民所得總值的12％，故趕工修復堤防為戰後初期的水利工程重點之一。

戰後不久，國民黨政府在國共內戰中慘敗、撤守台灣，據台灣輔仁大學歷史系教授林桶法的研究，從1945至1953年遷台的軍民總數約有120萬人，使台灣在短短數年間增加了五分之一的人口。人口激增、食指浩繁，恢復糧食生產、解決農田缺水灌溉的問題更是重中之中。台灣史學者陳鴻圖指出，除了積極修復受戰爭摧殘的堤防，國府發現，日殖時期水利設施可灌溉面積原有54萬公頃，經過戰火洗禮，實際可灌溉面積鋭減一半。在中華民國農村復興委員會（農復會）、各地農田水利會的規劃與農民投入重建，1952年恢復至48萬公頃。截至1986年台東卑南上圳灌溉工程完工，國民黨政府遷台後用了不到40年的時間，使全台灌溉面積新增21.81萬公頃。

此後，國民黨政府繼續修建日殖時期遺留未完工的水利工程，以及在屏東鹽埔、宜蘭三星、高雄鳳山、彰化二林、彰化員林（八堡）、雲林斗六（斗六大圳）等地進行土壤改良工程，還有興建新的大型灌排工程、水庫、開發地下水、海埔新生地，推動輪流灌溉、農地重劃等節流工程。其中又以興建水庫為主要的水源開發方式，台南曾文（5.95億）、台北翡翠（3.27億）、桃園石門（2.51億）、台中德基（1.83億）、苗栗鯉魚潭（1.22億）等水庫的計劃有效蓄水量均超過上億立方公尺，遠超日殖時期興建的嘉義蘭潭（979萬）等大型水庫。綜觀日本殖民時期，只有日月潭（1.71億）與烏山頭水庫（1.03億）的計劃蓄水量超過上億立方公尺。

台美日通力協作 戰後台灣水庫No.1誕生

1930年，日籍土木工程師設計的嘉南大圳完工，至今仍是台灣雲林以南地區重要的灌溉水利工程。圖為台灣嘉南大圳濁幹線第一制水門及附屬放水門井。（維基百科公有領域）

於1967年開工、1973完工的曾文水庫，至今仍是台灣最大的水庫，不過他的建設構想，卻來自建設嘉南大圳的八田與一，以及戰後美國的美援公署贊助、內政部墾務局顧問團指導，以及日本政府海外經濟協力基金提供台灣政府1.5億美金的長期低利貸款，日本工營株式會社與台灣省政府簽訂工程顧問服務合同，才有今天的規模。

1930年，嘉南大圳、烏山頭水庫完工，雖使嘉南平原7.9萬公頃農田得以獲得灌溉，但因供水量仍是不足，當地只能以三年輪作（一年稻作、一年雜作、一年蔗作）的方式進行耕作，其中又以烏山頭水庫附近缺水最為嚴重。陳鴻圖表示，日籍土木工程師八田與一於1939年建議，在今曾文水庫壩址的柳藤潭位置築混凝土重力壩一座、壩高95公尺，蓄水量可達2億立方公尺，但因為日本舉國投入侵華戰爭與太平洋戰爭，無暇顧及重大工程建設，遂使建壩計劃擱置。

戰後台灣光復，經過嘉南農田水利會、台灣省水利局測量，於1959年在水利局下設「第三規劃隊」，着手進行研究在曾文溪建設水庫的可行性。兩年後，水利局提出《曾文水庫計劃初步規劃報告》，建議在石公或柳騰潭兩個可行壩址興建高壩蓄水。迄1965年，在「農復會」、台行政院國際經濟合作發展委員會（經合會，今台「國家發展委員會」前身），以及國際開發總署駐華美援公署（Agency for International Development，US Aid Mission to China，美援公署）贊助下，由美國內政部墾務局派遣五人顧問團赴台指導，水利局完成《曾文水庫計劃可行性報告》。翌年，日本政府海外經濟協力基金同意提供台灣1.5億美元的長期低利貸款（年息3.5％），指定其中4,400萬美元作為修建曾文水庫所需外幣部分之財源，而後由日本內閣決議由日本工營株式會社承辦，曾文水庫就在台、美、日三方人員通力合作的情況下展開建設。

經過整整6年的施工，1973年10月曾文水庫完工蓄水，有效蓄水量為5.95億立方公尺，是烏山頭水庫的5.7倍，石門水庫的2.4倍，規模至今仍居全台之冠。其雖然僅增加2,979公頃的新灌溉面積，卻使當地從三年一作變為三年兩作，年增稻穀11萬公噸、甘蔗3.1萬公噸，以及玉米、花生、大豆等雜作均呈現增產。不僅如此，曾文水庫溢洪道的設計，可讓原先每秒8,420立方公尺的洪水，下降至每秒6,000立方公尺，完全可以抵禦「百年一遇」的大洪水，當地給水普及率也從36％高漲為87％，民眾亦無須再飲用地下水或沿海一帶含砷過量的水源。此外，台灣煙酒公賣局成功啤酒廠、隆田酒廠、台糖新營副加工廠、南靖糖廠、南光紙廠、新營紙廠、統一公司新市場等工業用水，通通獲得解決，促進工業發展。

俗語說「有水當思無水之苦」，眼看從1949年起至今，台灣共有六次豐水年（1953、1972、1990、1998、2005），四次乾旱年（1963、1980、1993、2002），兩者不僅交替出現，頻率也亦加密集。原先豐水年間隔18年左右出現，近年縮短為7年；枯水年原相隔17年，而今縮短至9年，代表旱澇交替頻率增快、極端值擴大，台灣從官方到民間應仔細思考，如何在發展經濟的同時兼顧環境保護，尤其是提高各目標的用水效率，開發多元化的備用水源，嚴格執行對天然水資源開發利用的總量管制，才能使百年來本就缺水的台灣島獲得真正「解渴」。