2歲女童被母親男友打至骨折、吹風機燙傷口虐死　法醫：應判死刑

台中市1名年僅2歲的女童萱萱遭母親林姓男友虐待致死，林男曾因不滿孩子不聽話乖乖吃飯，竟接連將她丟進洗衣機、關進廁所跟衣櫥，甚至拿透明膠帶封住頭部。林男更多次拿棍棒毆打至女童萱萱骨折，甚至還用吹風機吹燙已經受傷的大腿，凌虐時間從2025年11至今年2月，長達近80天，最終萱萱因顱腦骨折出血死亡。



台灣檢方依凌虐未滿7歲以下之人致死罪嫌將林男起訴；生母也被依過失致死罪起訴，預計由國民法官審理本案。



台媒報道指，檢方相驗解剖孩子遺體時發現，頭部有多處瘀青、擦傷，甚至也有出現頭皮下出血情況，右側腦室有出現血塊。身體有多處錯位性骨折，組織蓄膿，以及「非新鮮性血塊」顯見女童遭長時間凌虐。台灣知名法醫高大成則批評「養父應該要讓他死刑，生母的漠視也必須受到法律制裁！」

台灣知名法醫高大成。（資料圖片）

台灣警方指出追查，林男（43歲）與女友（生母）2025年10月同住，女友並帶著年僅2歲多的女童萱萱一起住，林去年11月起，陸續對萱萱施以丟進洗衣機蓋蓋子、罰站、拿膠帶黏捆、關進衣櫥及廁所等行為，

今年1月21日至26日，林男、女童母親和女童等3人搬到台中北屯區住處，林男更變本加厲多次徒手或持伸桿棍毆打萱萱，或把孩子往牆面或床鋪拋摔。林男見萱萱腳部傷勢多日沒好，竟拿吹風機對著腫脹處吹，結果導致萱萱被燙傷。

2月9日凌晨2點至6點，林男認為萱萱玩耍吵到自己睡覺，徒手捏打萱萱臉頰，又拿伸縮桿毆打腳部，接著再度抓起萱萱撞擊牆壁、床鋪。

女童過世前四天已經無法行走、意識模糊

林男虐打萱萱陸續約莫3個多月、80多天，孩子已經出現多處傷勢，期間只自行帶著萱萱到國術館貼藥布，但萱萱最後已經因為骨折傷勢嚴重，過世前4天出現沒辦法行走、意識模糊、嗜睡、反應遲鈍，直到2月14日下午，因傷勢化膿引發敗血症，傷重身亡。

台灣近日爆發多起虐童案。（資料圖片）

高大成表示，長期受虐的孩子送醫檢查，其一是身體有「五彩繽紛」的挫傷，包括黑色、紅色、淡黃色等等瘀青，這種傷勢就代表被害童是幾乎每天遭受毒打，才會有新舊傷出現。

高大成指出，接下來還必定會發現骨折、燙傷等傷勢，而本案的女童傷勢集中在左側，表示兇嫌是在女童正面、使用慣用的右手直接打下去，所以傷勢才會都在左側，而女童不但發生骨折，還是很嚴重的錯位性骨折，甚至化膿。

高大成分析，「這代表兇嫌是在女童骨頭斷掉之後，還持續進行毆打，才會骨頭被打到錯位，而發生化膿情形，則表示骨折一定最少發生超過10天，真的是被打得很慘。」

高大成怒斥，雖然林男不是女童的親生爸爸，但也應該盡到愛護、教養孩子責任，「但他卻只會欺負不會反抗的女童，應該要判死刑，女孩子（生母）也應該要負責，太離譜了！」

生母被依過失致死罪起訴

台媒報道指，涉嫌長期施虐的43歲林姓男子，日前已遭檢方依凌虐未滿7歲兒童致死罪起訴，女童的生母也遭究責，台中地檢署認定，生母早已知悉林男長期對女童施暴，不僅曾目睹孩子遭塞進洗衣機、關進衣櫥及廁所，甚至多次發現全身傷痕但都未採取任何方法阻止女童受虐。

女童生母還曾向友人傳訊抱怨「大妹妹又被他給打傷」、「真的會受不了這種人」、「他把妹妹的飯給丟垃圾桶」，但卻始終未將孩子帶離危險環境，也未及時送醫，最終導致女童因顱腦重創、多處骨折感染化膿，引發敗血症死亡，檢方依過失致死罪將她提起公訴。