伴屍4年無異味？台男藏91歲母「蠟屍」詐領退休金　法醫解釋成因

台灣宜蘭發生兒子伴母屍4年案件。當地91歲張姓老婦在家中離世後並無安葬，被65歲兒子隱匿於臥室長達4年，持續冒領母親每月4,000元新台幣（約1,000港元）老人年金，累計詐取金額超過20萬新台幣（約5萬港元）。他4年來一直拒絕親屬探視母親，直至姐姐忍無可忍報警才揭發事件，將被控偽造文書及詐欺取財罪。死者在床上變成「蠟屍」，警方透露現場沒太大異味，當地法醫就此作出解釋。



一名91歲張姓老婦在家中離世後，竟被65歲兒子隱匿於睡房內長達4年。（AI生成圖片）

4年零就醫紀錄 家屬無法探視終報警

《民視新聞網》、《自由時報》、《CTWANT》等台媒報道，事發於宜蘭縣羅東鎮，據警方調查，曾任水電工、現已退休的張姓男子長期與母親同住，性格孤僻、鮮少與外界往來。母親過世後，他刻意隱瞞死訊，其居住在附近的姐姐長期未聯絡到母親，每次探訪皆被他以母親熟睡為由拒之門外。

台灣警方持搜查令破門入屋，在單位臥室內發現老婦遺體。（警方圖片）

除家人被蒙騙外，多年來鄉鎮公務人員亦屢次碰壁。每逢重陽節長者禮金發放，鎮長都會親自上門慰問送贈禮金，警方日常地區家戶查訪，同樣都被他拒絕屋外。後來戶政單位例行健保及長者資格清查時，發現老婦連續4年零就醫記錄，由於家屬長期無法探視不知緣由，姐姐報警求助。

現場無屍臭 遺體乾癟已成「蠟屍」

警方隨即申請搜查令，於4月16日破門入屋，於臥室內發現老婦遺體。遺體已成「蠟屍」完整乾枯、無明顯外傷，僅衣物輕微破損。警方判斷，老婦已離世至少4年。消息指，現場毫無屍臭異味，但室內溫度近30度而且無開冷氣。鄰居則表示，已4年多未曾見過老婦外出，屋內也沒傳出對話聲。

死者65歲的兒子（灰衣背向鏡頭）被捕。（警方圖片）

法醫：潮濕密閉環境生成蠟 2年定型後10年不腐

針對沒屍臭味這詭異現象，法醫高大成接受當地傳媒訪問時給出解釋﹐他表示，人體死亡3至6個月，若處於潮濕密閉環境，體內脂肪會經厭氧細菌分解，生成固態蠟狀物質，也就是民間所稱的蠟屍。這種變化會大幅減慢遺體腐敗速度，腐敗速率僅為一般屍體的七分之一，細菌難以滋生因此不會產生腐臭。

女性皮下脂肪普遍較豐厚，相比男性更容易形成蠟屍，且遺體蠟化2年後就會完全定型、穩固不變，細菌無法存活，即便相隔10年也不會徹底腐敗。而此類現象大多出現在房屋密閉房間、浴室、棺木、混凝土空間等潮濕不透風的環境。本案住宅長期緊閉、空氣不流通，剛好符合蠟屍形成條件。

涉偽造文書及詐欺取財罪

案件曝光後，警方徹查資金記錄，確認張姓男子伴屍4年沒臭味！宜蘭男藏母屍冒領20萬，法醫揭背後真相在4年間持續冒領老人年金。檢方認定其涉犯偽造文書及詐欺取財罪，涉案金額龐大、罪行惡劣，目前全案仍在偵辦中。

（綜合）