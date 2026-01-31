台中母疑餵安眠藥2幼兒死亡　法醫稱幼童臟器不成熟：故意殺人

1月31日凌晨台中市發生一起人倫悲劇。一名30多歲女子疑似餵食兩名年幼兒子安眠藥，警消獲報趕抵現場時，發現兩名男童已無意識，雖緊急送醫搶救，但8歲與3歲男童最終仍宣告不治。



中山附醫法醫科主任高大成認為，幼童臟器還不成熟，一旦吃下大量藥物，恐會因為肝腎臟逐漸衰竭，至少痛苦2小時才會死去，他批評，讓幼童吞食大量藥物的做法非常可惡，「毫無疑問就是故意殺人」。



台灣知名法醫高大成認為，該處房間就是第一現場。（聯合報）

據了解，案件發生於31日凌晨1時30分，警員與救護人員獲報抵達現場後，發現女子情緒極度不穩、處於歇斯底里狀態，且有攻擊傾向。為確保安全並順利送醫，現場警員與救護人員被迫合力將其四肢綑綁固定，隨後送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療。

兩名遭到餵藥的男童，分別是女子與前夫所生的8歲男童，以及3歲的男童。而兩童被發現時已失去意識，情況危急，分別被送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院急救。院方雖全力施救，無奈兩名幼童仍因藥物反應過重，最終雙雙宣告身亡。

台灣知名法醫高大成強調，幼童臟器還不成熟，吃下大量藥物對幼童來說，就是一種折磨，不會立即死亡，但會造成肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時才會死去。

他表示，從幼童嘴唇發紫，牙關緊咬研判，就是吃了中樞神經相關的藥物產生缺氧情形，甚至不排除內摻多種藥物，一定要抽血解剖，才能查明死因。