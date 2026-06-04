太陽花女神劉喬安今遣返台灣　涉毒潛逃美國7年落網時大小便失禁

劉喬安（現名劉依函）過去因為在聲援2014年台灣的太陽花學運時一張美照爆紅，被封為「太陽花女神」，然而其後被揭曾參與援交及賣淫，還被警方查獲持毒品氯胺酮（K仔）。劉喬安後潛逃美國，遭到台灣通緝。



去年1月，美國移民及海關執法局（ICE）透露，劉喬安已在美國落網，且落網時一度情緒失控，大小便失禁。台灣刑事局今日（4日）證實，劉喬安已由美方押解，預計於今晚6時45分許抵達桃園機場，落地後立即移送地檢署歸案。



劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

劉喬安學運後陸續被媒體指懷疑援交，又捲入及跨國仲介賣淫事件，官司纏身。（網上圖片）

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據台媒《ETtoday新聞雲》報道，曾因太陽花學運聲名大噪的劉喬安在台灣被指控涉及毒品、侵佔以及詐欺等罪名，多次通知到案說明、開庭未果，後來發現其早在2019年就已經出境美國。

劉喬安憑藉美貌在太陽花學運中一炮而紅。（Youtube片段截圖）

去年1月22日，美方根據台方提供情報，在波士頓一間酒店將劉喬安逮捕，並關押於美方拘留中心。據了解，劉喬安為避免遭遣返回台，曾在美方程序中主張政治庇護，但最終未獲准。

歷經美方行政與司法程序後，劉喬安今天由台灣刑事局駐美聯絡官和美方執法人員押解返台，預計傍晚6時45分抵達桃園機場，入境後將立即解送歸案。

太陽花女神劉喬安涉毒潛逃，於2025年在美國落網，今夜遣返台灣。（中時新聞網）

據此前報道，劉喬安在潛逃期間，就常在FB自曝動態，2025年1月23日，她在貼文寫著：「出差中～零下七度的鹽水游泳池，包場中（大誤）」，不只拍下完整的室內泳池照片，還曬出氣溫零下7度的氣溫截圖，洩露自己所在位置是在麻薩諸塞州的「Needham Heights」。此舉遭網民嘲諷為自曝行蹤。

劉喬安最近一則FB貼文洩露自己所在位置是在麻薩諸塞州（麻省）的「Needham Heights」。（FB）

2014年劉喬安因參與太陽花學運爆紅，不久後遭壹週刊記者揭露曾參與援交及賣淫、以及其他一連串爭議性私生活事件，最後其賣淫案一事被檢警單位提告後處以緩刑，後劉喬安轉行當夜店DJ。

2018年8月13日，因持有氯胺酮（K仔）遭警逮捕。2019年4月，她更開直播稱，自己於夜店當DJ時，吸食了某位客人提供的氯胺酮因此染毒達4年，導致鼻中膈穿孔。也因為這樣，她前後動了幾次整形手術，總計花費約70萬元台幣，雖然她本人很滿意自己的鼻頭、鼻翼變得豐潤圓滿，不過就有網民對比過去照片後，差點認不出她，覺得形狀不太自然。