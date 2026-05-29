中國增建設施加固陸基核武？分析：為確保台海衝突中的反擊能力

《路透社》近日根據最新衛星影像披露，中國正在西部沙漠地區大規模興建核武相關防護設施，包括發射平台、地堡及通訊節點等基礎建設，以提升陸基核武系統生存能力及二次打擊能力。分析人士認為，此舉反映中美戰略競爭持續升溫，也與台海局勢及核威懾部署密切相關。



《路透社》報道，相關衛星照片顯示，北京正在已部署解放軍最遠程導彈的核彈發射井周邊，大規模建設新的軍事設施網絡。除了發射平台外，現場還可見多座加固地堡、通訊節點及其他支援設施。

多名安全專家分析指出，這些設施的主要目的可能是在遭遇敵方第一波核打擊後，仍能維持指揮、通訊及反擊能力，確保中國核武力量不會被一次性摧毀。

根據衛星影像判讀，該區域已建有超過80座發射平台，未來可能供中國持續擴編的機動導彈發射車部隊及相關防空部隊使用。

《路透社》近日根據最新衛星影像披露，中國正在西部沙漠地區大規模興建核武相關防護設施。（路透社）

參與分析影像的3名安全專家向《路透社》表示，現場亦出現疑似電子戰、衛星通訊及指揮控制系統等相關設施。報道指出，這是首次揭露這座規模龐大的軍事設施群，顯示中國正持續推動核武相關基礎設施現代化，並強化陸基核武系統的防護與運作能力。

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員 Alexander Neill ，這批在沙漠中興建中的設施佔地超過數千平方公里，超過核彈發射井所在區域，「我們正目睹中國戰略核威懾力量可能出現極大程度的提升與多元化」。

他指出，最終仍需視這些設施的實際部署能力與運作情況而定，但整體規模已顯示中國正大幅強化核威懾體系。

報道同時指出，北京官方長期奉行「不首先使用核武」政策，意即中國不會主動發動核戰爭，但多名西方外交官與軍事分析人士認為，中國未來仍可能透過核威懾手段，降低外國勢力介入潛在台海衝突的意願。

報道提到，美國總統特朗普5月稍早訪問北京期間，曾與國家主席習近平舉行會談。習近平當時向特朗普表示，若中美雙方無法妥善處理台灣問題上的分歧，「可能導致雙方走向危險局面」。

截至目前，國防部尚未回應《路透社》有關核武建設計劃及衛星影像內容的查詢。美國國防部則表示，不會就涉及情報事務的相關內容發表評論。