最糟致詞！台世新大學校長畢業典禮喊「趕快結束自己」　網民痛批

畢業季期間，台灣世新大學校長陳清河在畢業典禮上的一段致詞內容近日在網絡引發熱議。由於他在談及時間管理、情緒管理及身體管理時，脫口表示「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」，相關影片曝光後引發外界譁然，不少網民批評言論失當。



對此，世新大學6月4日發表聲明澄清，強調校長本意是勉勵學生培養面對未來挑戰的韌性，並對社會各界的疑慮表達理解與尊重。陳清河今日（6月5日）表示，對於造成困擾及傷害致上最深歉意，已自請停職、停薪2個月，於本月8日生效，後續會深刻檢討，更加謹慎發言。



綜合《自由時報》、《鏡週刊》等台媒報道，世新大學於5月30日舉行2025學年度畢業典禮，晚間碩博士班場次由校長陳清河致詞。陳清河以自身經歷勉勵畢業生，表示自己一路走來「從未被看好過」，但始終透過自我管理讓自己獲得肯定，因此長期堅持做好三項管理，包括時間管理、情緒管理及身體管理。

世新大學校長陳清河在畢典致詞時，表示若沒管理好自身「趕快結束自己」挨轟失言。（世新大學Youtube）

在談到時間管理時，陳清河強調守時的重要性，認為不守時就會不守信，不守信又可能不守法，這樣的人難以獲得他人信任；談到情緒管理時，他則提醒畢業生若無法控制情緒，容易失去分寸與判斷能力。

至於身體管理部分，陳清河表示，即使年紀漸長，仍以相當嚴格的標準要求自己維持健康狀態，「絕不會讓人家感覺我很累」，因為沒人會同情你。

隨後，他在勉勵畢業生面對未來職場挑戰時表示，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」

這段發言被學生拍攝並上傳網絡後迅速引發討論，不少網民認為相關言論涉及生命價值與心理健康議題，對即將踏入社會的畢業生而言並不恰當。有人直言「太可怕了」，也有人質疑身為大學校長在公開場合發表此類言論是否失去教育工作者應有的高度與同理心。

面對外界爭議，世新大學4日透過官網發布正式聲明說明。校方表示，陳清河當天分享的是自身長年實踐的自我管理經驗，本意是希望畢業生在未來職涯及人生道路上，能夠培養面對壓力與挫折的韌性，並學會在工作與生活之間取得平衡，重視並照顧自己的身心健康。

校方強調，世新大學始終相信教育的核心價值，在於協助學生建立獨立思考能力與探索自我的精神，也珍視每一位學生的聲音與感受。對於此次發言引發的討論與疑慮，校方表示理解並予以尊重。

聲明指出，學校感謝所有關心此事的師生、校友及社會大眾，未來將持續傾聽各界意見，努力打造更友善、更包容，同時重視身心健康的校園環境。校方最後也向所有畢業生送上祝福，希望學生帶著勇氣迎向人生新階段，同時別忘了照顧好自己，在追求理想與成就的過程中維持身心平衡。

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